No aclares, Rodrigo: el "operativo tapa cuernos" de De Paul y la venganza botinera contra Tini

Después de que se difundieran las primeras fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, las repercusiones no tardaron en llegar. De las fechas que no le cierran ni a la ex mujer del jugador, Camila Holms, a la "venganza botinera" (y bastante patriarcal) contra la ex chica Disney; pasando por el "operativo tapa cuernos" que intentó activar el ex Racing.

"No voy a hablar de ese tema. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de fechas", fue la esquiva respuesta que Holms dio en un evento al ser consultada por la nueva relación del padre de sus hijos, al tiempo que sumó: "Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede. Cada uno hace lo que le sale en el momento".

La pregunta no fue ingenua, desde ya. Y es que si bien Camila sostuvo en declaraciones en off que se separó de De Paul recién en enero de este año, hay quienes dicen que el matrimonio en realidad se disolvió el 16 de julio del 2021 (sólo un día después del nacimiento del segundo hijo de la pareja) y que la relación con Tini habría comenzado recién en octubre.

Sin embargo, una serie de likes cruzados en redes sociales entre Tini y De Paul mientras Holms todavía estaba embarazada expusieron al jugador, quien también habría intentado mantener un romance con Eugenia "la China" Suárez, semanas antes de que la ex Casi Ángeles fuera noticia por su affaire con Mauro Icardi.

Pero eso no es todo. El futbolista también le dedicó "likes" y amorosos comentarios a su por entonces mujer, posteriores a la ya citada fecha del 16 de julio; lo que permite inferir que el vínculo aún estaba vivo.

¿Qué hizo entonces el futbolista? De acuerdo a la influencer Juariu (cuya especialidad es analizar de forma constante los movimientos de las redes sociales de los famosos), el centrocampista borró todas las interacciones con Tini, para evitar el cruce de fechas. Un auténtico "operativo tapa cuernos".

"De Paul se dijo a él mismo: '¿Cómo podré cagarla más? Ya sé, voy a borrar los likes y comentarios que le hice a mi ex mujer. Así nadie sospecha que no dan las fechas", disparó con ironía.

Mientras sobrelleva la separación y el blanqueo del romance con Tini, Holms tomó una dura posición en torno a la cantante, pero evitó mencionarla (y de paso le pegó un tiro por elevación a Suárez). Consultada en Instagram sobre si era "team China" o "team Wanda", la modelo disparó: "No me gusta meterme en la vida de los demás. Sólo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias".

La exposición de la presunta infidelidad del deportista desató una ola de "solidaridad" con Holms, por parte de otras esposas de futbolistas. "Hermosa", le dedicó Antonela Messi. Wanda sumó un corazón y Magalí Aravena, ex esposa del "Toto" Salvio, sumó: "Perfecta".