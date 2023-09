"No, ¡dale bolu..!": el detrás del abucheo a Tini en España y su bronca con Lizardo Ponce

Martina "Tini" Stoessel no quería cantar. Se le notaba en el rostro. Incluso, se la veía cansada, muy agotada, y deseando pasar simplemente un buen momento con amigos en la Bresh que se realizó en Madrid. Pero la insistencia del público, aparentemente motivada por Lizardo Ponce, tal y como se pudo ver en el último video de la artista que se hizo viral, la obligaron a ceder al clamor popular. Así fue como entonó su último gran hit: Carne y Hueso, y fue brutalmente abucheada por casi todos los presentes en la gran fiesta. “Canta muy mal, pobrecita” o “Cómo se notan los arreglos que le hacen en los shows…”, fueron los ácidos comentarios que recibió.

El hecho generó gran indignación. Al parecer, Tini venía interpretando algunos temas bailables pero, cuando llegó el turno de Carne y hueso, una de las canciones más conocidas de "La Triple T", el sonido se habría cortado. Esto produjo la molestia del público y hasta la acusaron de haber desafinado. ¿Pero por qué el público le exigió a la ex de Rodrigo de Paul aquella balada? la respuesta apareció en las últimas horas con un video que no tardó en viralizarse.

En el mismo se la ve a Tini, rodeada de sus amigos o más cercanos, preguntándoles qué canción podía cantar. En ese momento, aparece en escena Lizardo Ponce, quien acapara la atención, sujeta el micrófono que tenía en sus manos la cantante y, frente a un gran número de personas, exclama: "¡Carne y hueso!", instando a la también actriz a interpretar uno de sus temas de mayor alcance vocal.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esa petición llegó con la noche ya transcurrida y luego de que la artista interpretara otro abanico de canciones. De hecho, su reacción -inmediata- dejó en evidencia su malestar: "No, no. ¡Dale boludo!". Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el público comenzó a corear "Carne y hueso" y Tini se vio obligada a entonarla a pesar de que se encontraba fatigada: "Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría....".

El resto ya se sabe. Tini fue muy cuestionada en España. Sin ir más lejos, la acusaron de desafinar. O al menos, así se vio en el primer video que se viralizó de la situación en las redes sociales días atrás y que cosechó fuertes mensajes contra la argentina: “Sigo sin entender que tema está cantando”, fue otro de los mensajes que recibió la cantante a través de las redes sociales.

Esto motivó a que Alejandro Stoessel, el papá de Tini y su representante, realizara una contundente aclaración en apoyo a su hija. "¡¡¡La gente en Madrid!!! La noticia…", escribió el productor junto a unos emojis de unas manos haciendo el típico montoncito y un video donde se la veía a Tini, junto a sus amigas Valentina Zenere y Carola Gil, entonando su hit "Cupido" y ciendo aplaudida por el público.

Carne y hueso le ha generado un sinfín de emociones a Tini. De hecho, durante su actuación en el Festival Viña del Mar, la cantante se emociona cantando esta canción. Lo mismo ocurrió durante su paso por el Wizink Center de Madrid. En estos shows, fueron muchas las ocasiones en las que la argentina se mostró especialmente emocionada en el momento de interpretar Carne y hueso. Argentina tampoco fue la excepción, ya que la cantante incluso rompió en llanto justo antes de interpretar el tema que generó críticas en España y tuvo que esperar unos segundos para poder seguir con el show.