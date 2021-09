No empezó y ya hay lío: como Samanta, acusan a una participante de Bake Off de ser pastelera profesional

Este lunes 13 de septiembre, a las 22.30, bajo la conducción de Paula Chaves y con Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen (en reemplazo del francés Christophe Krywonis) como jurados, llegará a la pantalla de Telefe la nueva temporada de Bake Off Argentina: el gran pastelero. La nueva edición del reality culinario tendrá como objetivo igualar los números que dejó La Voz Argentina, ciclo que llegó a su fin el último domingo.

Pero si bien el programa todavía no arrancó, el público ya comenzó a tomar protagonismo y apuntó todos sus cañones contra Paula, una joven de 29 años que anunció que será parte del reality esta temporada. De hecho, muchos ya se aventuraron a compararla con Samanta Casais, la "gran villana" del certamen anterior, debido a que se descubrió que tiene un emprendimiento de pastelería luego de su nominación.

Para quienes a esta altura no conozcan a Samanta, la pastelera de 31 años había sido acusada de mentirle a la producción del reality y omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: cursó con Osvaldo Gross y se recibió de chef en el Instituto Argentino de Gastronomía. Por esta razón, la producción definió la eliminación de Samanta, a quien descartaron del certamen por haber mentido en su declaración jurada y ocultado que era pastelera profesional.

Algo similar le estaría ocurriendo a Paula, quien además es pareja de Guillermo Leoz, periodista especializado en videojuegos, y comparte contenido sobre juegos, series y películas en sus redes sociales. La polémica estalló cuando Paula publicó en su cuenta (@xpawsi) que se había inscripto en el certamen. “Ya completé el formulario y subí mi video para Bake Off Argentina haciendo esta torta, ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe", escribió.

Cabe destacar que tras lo sucedido con Samanta, la producción de Bake Off había optado por hacerle algunas modificaciones a formulario de inscripción. En el cuestionario al que accedieron los postulantes en la convocatoria abierta que llevó a cabo Telefe, se agregó lo que para ellos son dos preguntas muy importantes y, claro está, extremadamente directas; "¿Ha estado en la televisión antes?" y "¿Tiene alguna condena criminal?".

Pero al final, Paula quedó confirmada como concursante a pesar de que en su cuenta de Instagram se puede ver que tiene un emprendimiento de pastelería llamado “Dosmilcinco Tortas y Cupcakes”, que funciona en Villa Luro, CABA. Esto despertó inmediatamente las quejas del público, los cuales, a pesar de que el programa todavía no comenzó, no dudaron en comparar su situación con la de Samanta.

Tras ser fuertemente criticada, Paula se defendió y explicó: “Banquen que no sé si puedo confirmar. Pero sí, nos vemos el 13. Yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos. No tenía que ser mi principal ingreso nada más. Es todo legal”. Sin embargo, tiempo atrás, precisamente en septiembre de 2020, presentó su emprendimiento resaltando que llevaba cinco años haciendo y decorando tortas.

Contenta, había revelado: Hola a todes los que se suman a Dosmilcinco2005! Mi nombre es Paula, @xpawsi. Hace 5 años que hago y decoro tortas. Crecí con mi mamá haciéndome todas las tortas de cumpleaños y luego yo era la designada de todos los cumples. De forma súper autodidacta empecé a practicar y perfeccionarme más en este mundo que me encanta! Dosmilcinco soy yo nada más! Me ocupo de este emprendimiento junto a un trabajo de oficina (ahora teletrabajo) y los streams de todas las semanas en twitch.tv/xpawsi...Si bien hoy en día los festejos mutaron a lo virtual y económicamente no está nada fácil, agradezco la confianza a los que deciden seguir celebrando con mis creaciones".

Vale remarcar que el formulario de inscripción señalaba que aquellos que compitan en el reality deben "ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”.“Entiéndase por ‘profesional’ no haber tenido un comercio, negocio o página web de venta directa –al por mayor o menor- en forma personal o venta telefónica; quedan excluidos los emprendimientos amateurs publicitándose y operando por redes sociales. Cualquier duda que surja sobre la definición de ‘profesional’ será resuelta por IMAGEN (la productora) a su exclusivo criterio”, sostienen las reglas del concurso.