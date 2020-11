No entendiste nada, Vivi: la furia de Canosa y el reclamo "déjennos menstruar en paz"

Viviana Canosa dio la nota, una vez más. Después de pronunciarse en contra de las vacunas contra el Covid-19, la conductora le dedicó gran parte de su programa al proyecto impulsado por la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar que busca crear un "Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable".

"Yo no puedo creer lo que dijo. En el medio de toda la discusión por la educación y toda la gente pide cosas, aparece esto. Gestión menstrual sustentable. ¿Qué es esto, carajo?", se preguntó con violencia en vivo. "Cuando leo eso, pienso que abran las escuelas, porque termina pasando esto", intentó argumentar.

El proyecto de gestión menstrual sustentable es un reclamo histórico de muchos movimientos de mujeres, quienes reclaman por los elevados costos de los materiales vinculados a la gestión menstrual y la imposibilidad de muchas mujeres de acceder a los mismos; lo que repercute de forma directa no sólo en la higiene, sino en algo tan simple y básico como poder salir a trabajar o, en el caso de las niñas, asistir al colegio.

Se trata de una problemática que afecta en especial a las mujeres de los barrios humildes y es una realidad a la que, tal vez, la conductora no se enfrenta; pero está, existe y es real. "Yo te digo que el debate del aborto me hincha las pelotas, porque estoy totalmente en contra. Pero ya el tema de la mensturación. O sea, déjennos menstruar en paz. ¿Qué quieren cambiar? ¿La naturaleza humana?", se preguntó la conductora quien, una vez más, desinformó sobre el tema.

El proyecto no busca modificar la naturaleza humana, sino enfrentar las problemáticas sociales, sanitarias y económicas. A continuación, los puntos clave del proyecto al que se opone Canosa:

El proyecto impulsa la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable para que tengamos información completa sobre todos los productos de gestión menstrual que existen y su impacto en la salud y en el ambiente.

También, promueve la creación de políticas públicas de incentivo a la producción nacional de productos de gestión menstrual sustentable y la incorporación de estos productos al Programa Precios Cuidados.

Además, crea un Observatorio de Gestión Menstrual para que el Estado en conjunto con la sociedad civil genere información y datos para la creación políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruación.

El gasto en toallitas y tampones representa en promedio un 10% del salario de las personas menstruantes. Además, tienen componentes tóxicos y muchas veces restos de glifosatos que afectan la salud.

"¿Estas son feministas? ¿Qué es esto? ¡La menstruación! Yo te juro que no pensé estar viva para verlo. Voy a hacer un stand up", volvió a cuestionar la conductora, sin aportar ningún dato válido para cuestionar de forma concreta el proyecto.

Además de mezclar el debate por la legalización del aborto en la Argentina, Canosa cerró su "stand up" de este modo: "Ya discutir la menstruación me supera. Chicas, déjense de joder. Hablemos de la educación, de la vuelta a clases. La verdad, vulgarmente, no me rompan las pelotas. Estas discusiones no se pueden dar. Es menor, es una boludez más grande que una casa. Estamos siempre en lo que no es importante, me da vergüenza.

La importancia del proyecto es clave para aquellas mujeres que, a diferencia de Canosa, no tienen el dinero suficiente para poder acceder a los materiales de gestión menstrual. Un dato objetivo.