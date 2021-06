No era por ahí, Nicole: la denigrante chicana de Neumann a la ex de su nuevo novio

Una más y van. Después de quejarse durante años por lo que ella consideraba era un "destrato" por parte de Mica Viciconte, Nicole Neumann habló por primera vez de Micaela Álvarez, la ex pareja de José Manuel Urcera, el piloto de Turismo Carretera con el que comenzó hace pocas semanas una relación sentimental.

"Yo estoy trabajando, haciendo de mamá y viviendo un presente lindo. No me engancho en esas cosas", aseguró la modelo al ser consultada por el ciclo Intrusos, en alusión a las duras críticas que Micaela le espetó en público a su ex por haberle mentido cuando le preguntó si eran ciertos los rumores que lo vinculaban con la modelo.

En su descargo, Nicole insistió en las críticas a la joven que se enteró por los medios que el hombre que supuestamente buscaba "reconquistarla" estaba en realidad en pareja con la modelo.

"No me engancho con pesados, ni con ex que no me corresponden. Nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo, ni con mi presente. La fama es un juego que... es tan peligrosa, como atractiva. Uno que está hace tanto tiempo en los medios está un poco acostumbrado a que estas cosas también sucedan", cerró.