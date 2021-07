¡No es así! Burlando reveló que combinó distintas vacunas sin consultarle a ningún médico

La llegada del coronavirus despertó todo tipo de temores y no fue hasta la llegada de las vacunas, un año después del arribo de la enfermedad, que la historia comenzó a torcerse. En este contexto, Fernando Burlando reconoció, este jueves, que se inoculó en más de una oportunidad por temor a contagiarse. "El Covid sigue sorprendiendo. Más allá de la vacunación. Yo me cuidé mucho y me vacuné también mucho", contó.

Invitado en Los Ángeles a la mañana, el abogado resaltó que fue muy cuidadoso desde el inicio de la pandemia y reveló que hasta combinó vacunas para lograr una mejor respuesta inmune. "Me vacuné en Estados Unidos y me vacuné acá", aseguró el abogado. Allá me di la Johnson & Johnson y acá en el país, la Sputnik V", aseguró, sin la necesidad de consultarle a un médico.

Y es que consultado sobre si recibió la recomendación de algún médico para combinar las vacunas de distintos laboratorios, el mediático aclaró: "Y... yo soy el doctor Burlando. Me confundí. Me sacudí con todo. A ver, sí, obviamente tengo charlas con quien está encargado de los temas de covid en el Hospital de Clínicas. Y un poco avalado por esta idea de saber que no me hacía mal, cuando me convocaron fui y puse el brazo".

Sobre la combinación de vacunas y a raíz del debate que se originó a partir de esto, Burlando explicó qué lo motivó a inocularse con diferentes tipos de dosis frente al COVID-19. "Dicen que podés acumular anticuerpos. Y a mí me daba mucho miedo y mucha incertidumbre. Entre una vacuna y la otra esperé para dármela cuatro meses", dijo, al tiempo que aclaró que la primera dosis la recibió en Estados Unidos.

En ese sentido, detalló que al país del norte había viajado exclusivamente para aplicarse la vacuna. "Hablaban en principio, respecto de la Johnson, que tal vez tenían un tiempo de duración de ocho meses. Pero ayer recibí información que todavía a los ocho meses persiste en el cuerpo....Es probable que la vacuna habrá que dársela una vez al año o a lo sumo cada dos años", señaló, sobre el proceso de vacunación.

A pesar de estar vacunado con diferentes dosis, Burlando reconoció que todavía siente cierto temor por la enfermedad y que sigue respetando todos los protocolos sanitarios de prevención. "Al Covid le tengo mucho miedo. Compañeros míos que tienen 33 y 36 años, por segunda vez se contagiaron. Y estuvieron al borde de la muerte y los salvaron. Les pusieron esas escafandras que te inyectan ibuprofeno. Tenían muy comprometido las vías respiratorias, los dos pulmones. Estaban a punto de morir y los salvaron", sentenció.