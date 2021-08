"No es gratis que te digan put... por todos lados": el detrás de escena del faltazo de Flor Peña

Después del violento ataque misógino que sufrió por parte de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, Florencia Peña se tuvo que ausentar de su programa, Flor de equipo. "Vino al canal, pero no se sentía bien. Está pasando por un momento complicado", explicó su compañero, Marcelo Polino, quien la cubrió en la conducción.

Según relató el propio Polino, Florencia se hizo presente como todos los días, pero estaba muy angustiada como para salir al aire. ¿El motivo? Los ataques machistas que se incrementaron en las últimas horas, luego de su defensa frente a los agravios de los diputados.

"Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando por un momento complicado, porque estos días han sido estresantes para ellas", explicó Polino.

Cuando la integrante del ciclo Noelia Antonelli resaltó que la conductora fue la noche anterior al estreno de su película La Panelista y que intentaba cumplir con todos sus compromisos, Nancy Pazos tomó la posta: "Sí, pero esto no es el estreno de la película, chicos. Tiene un montón de cosas. Pero lo concreto es que, para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan put... por todos lados".

"Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional; porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias", reforzó.

La conductora se encuentra haciendo reposo en su casa y recibió el respaldo al aire de sus compañeros. "Te estamos haciendo el aguante desde acá", le dijo Polino; al tiempo que Pazos sumó: "Está perfecto que uno se muestre como es. Si no puede, no puede. No tiene que poder con todo. Es parte de los seres humanos".