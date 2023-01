"¡No es nuestro!" Casio se desligó del comunicado donde "aniquila" a Piqué y se "solidariza" con Shakira

A más de cuatro días de su estreno, "BZRP Music Sessions #53" suma más de 123 millones de reproducciones en YouTube y escaló al podio número 1 de las canciones más escuchadas en todas las plataformas musicales, como Spotify. La canción que la cantante colombiana le dedicó con claridad a Gerard Piqué, su ex, fue un rotundo éxito, no solo por su pegadizo ritmo sino también por la letra de la misma.

Y es que en cada estrofa, la artista le pega, sin piedad, al ex defendor del seleccionado español y a su actual pareja, Clara Chia Marti, "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú”; “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”; o “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", son algunos de los fragmentos más destacables.

Pero acompañada de Bizarrap, Shakira también hizo mención durante la canción a distintas marcas que obligaron a una rápida respuesta de parte de Piqué. "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, señala la artista en uno de sus tantos contundentes fragmentos contra el ex futbolista, cuya primera aparición tras la publicación del tema se dio en el stream del Kings League.

Allí, los presidentes de los clubes se reunieron a hablar de sus nuevas incorporaciones y Piqué no solo anunció que firmó un contrato con la marca Casio e incluso hasta regaló relojes de dicha marca; sino que había detallado que el domingo iba a llegar al mega evento conduciendo un Renault Twingo. Algo que finalmente ocurrió. Toda esta secuencia no hizo más que despertar risas, burlas y críticas de parte de los internautas, los cuales se iban poniendo del lado de Piqué o Shakira.

Lo cierto es que en las últimas horas, circuló un supuesto comunicado de prensa de la popular marca de relojes japoneses en donde desmienten su compromiso laboral con Piqué y, como si esto fuera poco, se pone de lado de la artista. "Circularon diversas versiones en redes sociales acerca de un patrocinio de Casio hacia un proyecto dirigido por Gerard Piqué. Esta información fue difundida a partir de las declaraciones que el ex-jugador del FC Barcelona realizó en una transmisión junto a otros personajes. A través de este comunicado, Casio se deslinda completamente de dichas declaraciones", señala el escrito.

El falso comunicado de Casio

Y agrega: "Hasta el momento no ha existido algún acuerdo para dicho patrocinio ni interés de realizarlo. Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales". Vale destacar que se trata, como no, de un perfil falso y que, en realidad, la marca Casio no se pronunció públicamente aún al respecto a excepción de la casa española de la marca japonesa de relojes, la cual publicó en sus redes sociales:“ Nos encanta que esto nos salpique”. Resulta que los trolls de Internet se aprovecharon de la polémica generada por la canción para crear perfiles falsos de Casio.

De esta manera y ante la falta de respuestas de la marca, las fake news en torno a todo lo que ocurre bajo el nombre "Casio" se multiplicaron en las redes sociales. Por esta razón, Casio le dio a conocer a Infobae Colombia que su marca no tiene relación alguna con este texto. Por lo que, aún estaría por confirmar el supuesto acuerdo comercial entre Piqué y la multinacional, con el que el exjugador sorprendió, a tan solo dos días del lanzamiento de la canción. “Anuncio que (…) Casio no has dado relojes. Tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”, fueron las palabras de Piqué al respecto.