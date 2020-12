No es por ahí, Nicole: la insólita solución de Neumann para terminar con el aborto clandestino

Este martes el Senado comenzará a debatir la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y debido a su postura "pro vida", Nicole Neumann decidió asistir a su puesto de trabajo esta mañana luciendo un vestido de color azul. Allí, ensayó un descargo en contra del proyecto de legalización del aborto legal, seguro y gratuito que la llevó a convertirse en tendencia en las redes sociales, ganándose más críticas que aceptación.

Todo ocurrió en el programa Nosotros a la mañana, donde Nicole trabaja como panelista. Luego de señalar que Fabián Cubero no le dejó ningún "bien" o algo de valor en la división de bienes tras la separación, decidió dejar en claro su postura a favor de "las dos vidas" en un día que podría pasar a la historia. "Yo tengo tres hijas y ya no se trata solo de mi cuerpo, son otros seres humanos", comenzó aclarando ante la atenta mirada de sus compañeros.

Y sumó: "Esas decisiones se pueden tomar antes... Hay que evitar la raíz, lo clandestino no tiene que existir. Hay que poner el foco en cerrar lo que está mal, como lo clandestino, y ponerlo en lo que hay que hacer para evitar esa previa... La mujer adulta tiene que ser responsable a la hora de hacer cosas y el Estado tiene que educar, dándoles a las mujeres métodos anticonceptivos... Y que sepan cómo usarlos, cómo manejarlos".

Al final de su descargo, la modelo consideró que debatir la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "no es un tema de salud pública" y cerró: "No hay que llegar a eso, no es un tema de salud pública. Un tema de salud pública son las mujeres que mueren por año por cáncer de mama, que son muchas más, no tener un hijo en el vientre y decidir descartarlo".

A raíz de sus comentarios, fueron muchos, por no decir la gran mayoría, los usuarios que decidieron repudiar los dichos de la modelo y defender el proyecto de legalización del aborto legal, seguro y gratuito . "No aporta nada serio al debate"; "Pone su opinión personal por sobre cuestiones de salud pública" y "Muestra una carencia increíble de comprensión sobre el proyecto de ley", fueron algunos de los mensajes dirigidos a Nicole.

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará esta tarde y que se extendería, en principio, hasta el miércoles. Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley.

El Plan de los 1.000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

En tanto, el proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.