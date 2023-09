No es solo una mala noche: los enigmáticos posteos la China Suárez

¿Tiró una indirecta? Anoche, Eugenia “China” Suárez publicó una serie de historias que despertó la intriga de sus seguidores. Mencionando a sus hijos y a su papá, la China se puso reflexiva y compartió lo que pensaba a los usuarios que la siguen.

Como de costumbre, la actriz comparte lo que le sucede día a día, tanto en su ambiente laboral, como con sus hijos y amigos. Pero en esta ocasión, decidió abrirse con sus casi siete millones de seguidores y compartir los pensamientos que se le venían a la cabeza.

Con una imagen de un corazón con tres cuchillos clavados, la China escribió: “Se acuerdan que hace unos días dije que mercurio retrógrado estaba siendo buenito? Bueno, no”. Este hecho astrológico empezó el 23 de agosto y se extiende hasta el 15 de septiembre, y los astrólogos consideran que afecta las energías que impactan directamente sobre las personas. Por eso es normal escuchar que cuando a alguien le sucede algo, responda que es culpa de mercurio retrógrado.

Después de esta historia, publicó una foto de su hija, Rufina, con un texto: “Cuando tengo un mal día o estoy a punto de quejarme por algo, miro a mis hijos y se me pasa todo. Que privilegio que duerman en una cama calentita, que no les falte comida, amor, pueden jugar y sobre todo que tengan salud. Nunca jamás voy a naturalizar todo eso”.

Luego, volvió a compartir una foto de un corazón en una mano, representando a Jesús, y confesó: “Cuando éramos chiquitos, mi papá antes de dormir nos preguntaba a mi hermano y a mí si habíamos ‘hablado con el barba’. Rezar y agradecerle a Dios todas las noches se me hizo costumbre y no puedo dormir si no lo hago. Hoy lo hago con mis hijos y pienso que es uno de los mejores valores que puedo dejarles, el ser agradecidos”.

No solo en la astrología cree la China, sino también en la brujería. Hace unos días había comentado en sus redes que fue víctima de un supuesto acto de magia negra: “Sé quién fue, porque soy pisciana. Y sé que al que la hace, le vuelve. Pero bueno…”. Y uno de sus seguidores comentó: “Sí, creo que le hicieron y sabemos quién. La de los perfiles falsos”, haciendo referencia a Wanda Nara y sus supuestas cuentas falsas que se creó para poder stalkear a L-Gante y comentar en las fotos de los famosos.

Además, la actriz comentó cuáles fueron algunos de los percances que le ocurrieron y que alimentan su sospecha sobre haber sido víctima de brujería. Según contó, se le rompió una calza de látex, que habría pagado 600 euros, y compartió una imagen de su mano toda ensangrentada, ya que se le quebró una uña en la que se había hecho el semipermanente.