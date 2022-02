"¿No estaba deprimido?": Cinthia Fernández fulminó a Gianola porque se fue de viaje con su novia

Fabián Gianola sigue cosechando críticas por parte del mundo actoral en el marco de las varias denuncias de acoso y abuso sexual que hay en su contra. Luego de que se conocieron fotos suyas con su nueva pareja, una bailarina del elenco de la obra en la que participa, salieron nuevos comentarios muy duros.

Una de las que habló fue la panelista y modelo Cinthia Fernández, quien ya había protagonizado una serie de cruces por esta causa. "Igual, ¿este señor no era el que estaba deprimido y sin plata? Todo es estrategia", escribió Fernández en su cuenta de Twitter en donde compartió una nota en donde se hacía alusión al romance.

Recientemente se conocieron las fotos de la pareja e incluso una declaración del propio Gianola al respecto. "Somos amigos, estoy con Flor hace 6 meses. Estamos bien y punto. Es azafata e instructora de zumba. Me fui de viaje con ella a Cataratas del Igauzú entre el 5 y 8 de diciembre y el llamado a indagatoria fue el 10”, dijo el actor en declaraciones a Mitre Live.

La propia Fernández, hace semanas, ya había protagonizado un fuerte cruce con las abogadas del actor (que hoy en día dejaron de representarlo). “Perdoname pero me parece muy cruel de tu parte. No es correcto siendo abogada que digas eso, hay muchas personas que no se animan a denunciar, no juzgues los tiempos”, le dijo a la abogada Evelyn Andreozzi.

Esto sucedió luego de que la letrada afirmara que era raro que se denunciara un hecho casi diez años de haber ocurrido. “La denuncia, tenemos entendido, que es de los primeros días de enero en Buenos Aires y Gianola estaba trabajando con doble función en ese momento, en Mar del Plata. Tenemos evidencia para demostrarlo. Pero además, es raro todo... el abogado dijo que hubo que convencer a la denunciante para que denuncie y ya pasaron 9 años”, expresó la abogada.

Hace dos semanas, Andriozzi y Stella Maria Tomizzi, renunciaron a la defensa del actor con duras declaraciones al respecto. Ambas letradas se habían incorporado a la defensa del cómico, luego de que Gianola prescindiera de los servicios de Federico Schumacher y Diego Onorati, Sin embargo, decidieron dejar de ser las abogadas del actor por cuestiones "netamente personales", falta de pagos y roces con el otro abogado, Adrián Tenca. "No se cumplió con el pacto cuota litis (honorarios de los letrados)", sostuvo Tomizzi.

Según explicó, tanto ella como su socia abandonaron la defensa de Gianola "por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca". "Es ultramachista y discrepamos completamente en todo, no soporto esa discriminación a la mujer y es más fuerte que yo", señaló Tomizzi, en relación Tenca.

Andriozzi descartó que su desvinculación esté basada en esto y aclaró: "Las dos renunciamos, yo soy socia de la Dr. Tomizzi. Estaba con matrícula en trámite en Capital Federal pero trabajamos juntas, ella firma allá y yo acá, depende de la provincia. Ninguna de las dos queda trabajando en la defensa de Fabián".