"No estabas enganchada": Caramelito se cruzó con Franchín por su ex Coco Sily

Las enternecedoras imágenes que se vieron del amor entre Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo en la última entrega de los Martín Fierro, todavía sigue generando dudas en el mundo del espectáculo. Vale recordar que el amorío duró menos de un mes, antes de que ella vuelva con su ex pareja de la cual estaba separada desde hacía más de medio año. Esta acción generó y todavía genera dudas, como se pudo ver en el cruce que tuvo la animadora infantil con la panelista Analía Franchín en A la Barbarossa.

Todo comenzó con Caramelito entregándose a romper el silencio, luego de muchas semanas en las que se especuló hasta qué punto fue cierta la relación que la unió con el humorista. "Estoy muy bien", le reconoció a la conductora Georgina Barbarossa, en la entrevista donde amplió un poco más sobre cómo se dio su separación con Coco y su reconciliación con su ex.

"Lo que pasó fue lo que compartí hace varios meses con todos. En diciembre me separé de mi marido Damián (Giorgiutti), el papá de mis hijos, pasaron siete meses y ahora estamos recomponiendo un poco nuestra relación, viendo qué se puede arreglar", confesó Carrizo. "Nosotros siempre tuvimos una excelente relación, tenemos dos hijos. Además nunca nos desvinculamos. Por más que dejamos de ser pareja, seguimos siendo la familia que habíamos sido durante 25 años", agregó.

"Sí nos habíamos separado, y no éramos más pareja, pero había muchas cosas que a lo largo de tantos años...yo pensé que no iba a haber vuelta atrás respecto a aquella decisión", reveló la mujer. "Pero la vida no es estática. Las personas, en este movimiento de la vida, vamos acompañando como podemos y dando lo mejor de cada uno", añadió.

Al mismo tiempo, no todo fue esquivar al bulto durante el ida y vuelta. "El tema es que todos estemos lo mejor posible y que todos estemos felices. Todas las personas que estuvimos involucradas pusimos lo mejor. Obviamente que, trabajando en este medio Coco y yo, por supuesto que se presta a la opinión de muchas personas, y que todas las que opinan tienen derecho a hacerlo, pero quienes somos los protagonistas de esta historia sabemos cómo fueron las cosas", aseguró.

En ese momento fue que se dio un cruce a partir de preguntas que le realizó Analía Franchín, cuando lanzó una pregunta sin aparentes dobles intenciones. "Los vi en el Martín Fierro y estaban on fire, que se comían con la mirada. ¿Cómo se hace para decir 'termino esta relación'? Porque vos a esa persona la estabas deseando, y ahora seguís trabajando con él. ¿Cómo se reprime ese deseo?", quiso saber la panelista

"Esperá, Analía. Te quiero decir algo: todas las palabras que vos ponés, las ponés desde tu apreciación. Vos no estás adentro mío, ni de mi mente ni en mi corazón ni en mi cuerpo. Yo entiendo perfecto tu descripción y está muy bien desde tu percepción", respondió Caramelito. "O sea, ¿no estabas enganchada?", insistió Franchín ante las respuestas evasivas.

"Si vos querés preguntame qué siento, qué sentí, o si querés decí vos lo que sentí o lo que vos ves que yo sentía. ¿A vos te importa saber?", repreguntó la animadora infantil., ya perturbada por el cuestionamiento recibido. "Pará, no te sientas atacada", la cruzó la panelista. "No me siento atacada", respondió.

"Después del Martín Fierro, cuando continuaban en pareja, hicimos una apreciación linda...", quiso defenderse Franchín del reproche de Caramelito. "Es que todo era muy lindo entre nosotros. Y sigue siéndolo", contestó la artista. "Debe ser muy difícil seguir trabajando con esa persona", volvió a preguntar la panelista.

"Para mí no es difícil, porque Coco es una persona que yo adoro y que voy a adorar toda mi vida. Y que nos acompañamos, desde un rato de la vida, desde el amor más hermoso y más verdadero", reveló su ex novia. "El que no siente el amor del bueno, no puede entender que otro pueda sentirlo en un tramo de la vida, y que siga siendo verdadero más allá de las decisiones, de las circunstancias, de otras personas involucradas", afirmó.

Lo cierto es que las preguntas y repreguntas sobre cómo se originó la reconciliación con el padre de sus hijos la metieron en este terreno de dudas y falta de confirmaciones. Se sabe que Coco sufrió mucho, algo que no queda claro en el relato que da Caramelito.

El cruce televisivo no subió de tono más que hasta ese ida y vuelta, aunque las razones del interrogatorio contra Carrizo revelaron que todavía existen muchas voces que niegan que todo haya sido como ella cuenta y que aseguran que la mujer utilizó al humorista para que su ex se dé cuenta de lo que había perdido.