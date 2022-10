“¡No estamos divorciados! Esta es su forma de venganza”: Icardi hizo un vivo en Instagram y mandó al frente a Wanda

En lugar de estar ocupado enfocado en el fútbol, en su nuevo equipo, Galatasaray de Turquía, o en mejorar su vida personal, Mauro Icardi eligió realizar un vivo en Instagram para contar qué pasa con su ¿ex esposa? Wanda Nara. Desde su casa en Estámbul, junto a su padre, Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira, los hijos de Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto, y sus dos hijas, Francesca e Isabella, el delantero rompió el silencio.

Lo hizo junto al hijo mayor de Wanda, Valentino, quien hasta habló en la trasmisión, y relató que se iba con su hermano a jugar un torneo de fútbol a Ancara. “Era lógico que pase todo esto”, afirmó Icardi sobre el escándalo que se desató tras la supuesta separación. Pero enseguida dijo: “Con Wanda no estamos divorciados. Ella en una semana tiene que volver a Turquía y cuando lo haga, hablaremos”.

En otro punto, Mauro dijo: “Fui a Buenos Aires a hablar con Wanda. No es la caracteriza, lo que siente, lo que tiene dentro de sí. Estuve en mi casa en Chateau. Dormimos juntos, estuvimos juntos todo el domingo y al otro día volví”. Y completó: “Fui a Buenos Aires a estar con Wanda. Fui solo para estar con ella”.

En tanto, sobre el romance con L-Gante y el supuesto embarazo que la rubia estaría transitando, Icardi afirmó: “Lo del embarazo no hay que responderlo. Hace seis años tuvimos a Isabella y se operó para no estar embarazada. Es todo una mentira que ella le hace a la prensa”. En tanto, sobre la separación, el ex delantero de Inter y PSG lanzó: “En una semana vuelve y se terminará el circo mediático”.

“Ella está enojada, yo estuve enojado. Y son cosas que se arreglan hablando y no a 20 mil kilómetros de distancia. Aclaro que hablamos diariamente con Wanda. No hay motivos de seguir discutiendo, peleados o con el circo mediático. Nunca fui así. Cuando ella vuelva la semana que viene, hablaremos de esto”, también disparó.

En tanto dijo sobre el futuro de la famila: “Los nenes y las nenas tienen su vida acá y seguiremos viviendo en Estámbul hasta junio por lo menos”. Y sumó: “En una semana ella va a tener que venir a Turquía y decir la verdad de todo lo que pasó. Arreglaremos las cosas, charlaremos y veremos qué pasa”.

Sobre los rumores de infidelidades de Wanda, Icardi dijo: “Vengo bancando desde hace rato muchas mentiras y era hora de hablarlo, aclararlo y dar la cara. Obviamente ven mis posteos y mis historias. No sé por qué se asustan todo de ver fotos de mi familia, de mi mujer y de mi fútbol. No sé por qué se asombran tanto de esto”.

En otro punto, afirmó sobre lo que dicen los hijos de Wanda y López al ver las noticias: “Esa es otra de las cosas que aclare al principio. Los nenes tienen 14, 12 y 10 años. Ven las noticias, tienen sus redes sociales y miran Youtube y todas las mentiras que se dicen, obviamente que lo ven y me preguntan. Y como siempre dije, les cuento, les aclaro y les digo la verdad de todo. Somos personajes famosos y siempre están siendo noticia. Y me gustaría que fueran por otras cosas. Lamentablemente, eso no es así ahora”.

En tanto, sobre el divorcio, Icardi aclaró: “Si el motivo va hacerlo todo público. Porque Wanda tiene muchos amigos en la prensa, iremos por esa vía. De un día para el otro, tiró un comunicado en Instagram cuando el día anterior me decía otra cosa. Es todo raro”.

Con Valentino a su lado, Icardi también contó sobre la relación que tuvo con la China Suárez hace un año: “Me arrepiento de una sola cosa. Y la única que sabe que me arrepiento es Wanda. Es de lo único de lo que me arrepiento. Esta chica tenía otra forma de publicidad… para lo que creamos y tuvimos durante nueve o 10 años no me parece la forma y se lo digo todos los días. Debe ser una forma de venganza. Pero no estoy de acuerdo obviamente.

Por último, criticó a L-Gante: "A él lo llamaron para hacer unas fotos de unas camperas y obvio que va a utilizar todo para que le sirva más. De hecho, hizo una canción. Está claro que los que saben usar las palabras en los medios, van a sacar crédito de todo esto".