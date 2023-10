"No estamos más juntos": la verdad sobre la separación de la Tora y Nacho Castañares

La última edición de Gran Hermano dejó muchas cosas para el afuera: peleas que transcurrieron dentro de la casa pero continuaron en el día a día sin las cámaras, relaciones de amistad y sobre todo, vínculos amorosos. Es que con la convivencia y la intensidad a flor de piel, muchos participantes eligieron acompañarse en el proceso y al culminar el reality seguir el camino del amor pero, a la mayoría no le funcionó. Hoy, la separación tocó la puerta de un nuevo romance: el de Nacho Castañares y Lucila Villar.

Así como se utilizaba la estrategia “fulminante” dentro del juego, parece que Gran Hermano la usó para romper con la mayoría de las parejas que se habían formado en la convivencia. En principio, fueron Constanza Romero y Alejo Quiroga los que le pusieron punto final a su vínculo con un escándalo mediático por una presunta infidelidad de él que nunca se aclaró.

A ellos, le siguieron Juliana Díaz y Maxi Giudici que entre idas y vueltas finalmente concluyeron su relación. ¿Show o nada? En un principio, los ex hermanitos decidieron separarse porque no se estaban “encontrando” mutuamente, pero tras plantearlo, pocos días más tarde a la oriunda de Venado Tuerto le llegó la propuesta de participar en el Bailando por un Sueño.

Cuando confirmó su presencia en el big show, al mes siguiente también anunció que con el cordobés habían decidido darse una segunda oportunidad aunque todo culminó de la peor manera: se separaron otra vez, él intentó suicidarse, se declararon la guerra mediática y como si fuese poco, Giudici logró ingresar por la puerta de atrás al Bailando. ¡Bingo!

Entonces, con la reciente separación de Nacho y la “Tora”, la última pareja estable que queda de la edición Gran Hermano 2022 es nada más ni nada menos que la de Thiago Medina y Daniela Celis, que a pesar de afrontar rumores de separaciones en varias ocasiones, fueron al frente y hasta formarán una familia. Los ex participantes están esperando mellizos y todavía resta saber si finalmente serán trillizos.

Sin embargo, la pareja que más consolidada se veía en esta edición por fuera del reality era justamente la que se acaba de romper. Tanto Nacho como la Tora tenían varios proyectos en común: campañas de modelaje en pareja, streamings propios y a veces compartidos y como si fuera poco, un proyecto de YouTube con Telefé llevando a cabo el programa “Fuera de Joda”.

¿Qué pasará con aquel programa de streaming? En primer lugar, la primera persona en darse de baja fue Daniela porque sin darlo a conocer, transitaba sus primeros meses de embarazo por lo cual no podía hacerse presente diariamente. Después, fue Julieta Poggio que anunció su salida por tener un “exceso de trabajo” por lo que manifestó que no podía comprometerse con la causa. Y por último, quedaron principalmente a cargo los ahora ex novios, aunque la cantidad de horas juntos fue lo que los hizo caminar por la cuerda floja del amor. Aun así, aseguraron que la separación no hará que finalice “Fuera de Joda” y a pesar de todo, seguirán compartiendo el espacio.

En los últimos días se dejaron de mostrar juntos en las redes sociales como lo hacían cotidianamente y hasta ya no interactuaban de la misma manera ni en el streaming de trabajo, ni tampoco en las plataformas o eventos. Es por eso que el rumor de separación en puerta comenzó a ser cada vez más fuerte y a pesar de que la Tora fue consultada y lo negó, el lunes por la tarde publicaron un comunicado anunciando la noticia.

“A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Na decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación pero si nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado. Obvio que Fuera de Joda va a continuar además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento”, publicó la Tora en sus historias de Instagram.

Por su parte, el subcampeón redactó: “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación pero si nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado. Obvio que Fuera de Joda va a continuar además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento”.