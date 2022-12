"No estoy enamorado, me la quiero cul...": Frodo derrapó y el novio de Julieta juró venganza

"Qué tipo desagradable". El novio de Julieta Poggio, jugadora de Gran Hermano, opinó sobre Agustín Guardis y su comportamiento en la mansión que es cada día más cuestionado. Muchas de sus conductas son sexuales e inapropiadas, sobretodo contra Julieta. "Frodo" dice y hace sin medir consecuencias, nadie lo frena. El problema es que su accionar ya escaló y la víctima de su acoso está manifestando constantemente su preocupación al respecto.

Lucca Bardelli utilizó sus redes sociales para mostrar su desagrado por el jugador y salió a bancar a su novia en este momento incómodo que está viviendo. La hermanita, mientras hablaba con Cata y Nacho, dijo que ya ni lo puede mirar a los ojos porque siente que él la está observando de manera lasciva. “¿Saben quién me mira mucho también? Agustín. Me incomoda. Así.. como que me mira muy cerca y cuando me habla no lo puedo mirar a los ojos porque pienso ‘dejá de mirarme un poco’”, comentó al respecto.

El participante, además de lo que genera en ella, también se refiere a la joven influencer cuando conversa con los demás hermanitos, con frases totalmente acosadoras y dando a entender que ella se pasea como es para provocarlo. En una conversación con el Conejo habló sobre su calentura: “¡Qué buen andar que tiene, qué buen andar, parece que va bailando!. A mí me gustan mucho las minas, yo me di cuenta de eso. Y no me gusta cuando no quieren cog... , me rompe las pelotas. Yo quiero (cog...) todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy haciendo en mi casa”. En tanto, su compañero escuchaba atentamente sin decir nada ni juzgar.

El "León", como a él gusta llamarse, no para y se la quiere levantar a toda costa. Ella, por su parte, intenta escaparse o no darle mucha cabida. En reiteradas oportunidades le festeja la ropa que usa por lo corto o sensual que son. Le da opiniones sobre su cuerpo y qué le gusta. Hasta le confesó a sus compañeros sus deseos sexuales que tiene para con ella. "Yo no puedo más. Yo me la quiero cul...", confesó en una oportunidad.

Agustín está hace días siendo el centro de la escena porque está suelto y sin reparos. Hasta habló de que "tenía una carpetita con nudes" de las mujeres con las que se relacionó por si ellas "se mandan un moco". Este comportamiento no solo no fue desalentado sino que El Conejo dijo que también lo hacía. En este sentido, una vez se lo pudo ver masturbándose con sus compañeros al lado. Nacho se lo contó a las chicas cuando fue a su habitación una noche: “¿Puedo dormir acá? porque no lo soporto”.