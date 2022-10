No existen los apolíticos: Nico Occhiato bancó a Milei y rompió con el mito del "influencer sin postura"

En 2020, en medio de la etapa más dura de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Nicolás Occhiato aprovechó la fama que había cosechado gracias a Flor Vigna y a su participación en Bailando por un sueño, y comenzó a realizar transmisiones en vivo desde YouTube. Así encontró un gran negocio.

Ese mismo año fundó Luzu TV, una productora para generar contenidos “in house” para terceros. La fórmula es simple: programas en vivo y streaming apuntado al público joven. Por entonces, Nicolás había dicho en su lanzamiento: “Estoy muy feliz y entusiasmado de haber concretado este sueño, que también supone un gran desafío en estos tiempos. LUZU TV buscará ser un medio de comunicación diferente e innovador, con las libertades del mundo virtual”.

Por supuesto, el programa más importante de la señal quedó a su mando. Se llama Nadie dice nada y cuenta con su conducción y la participación de Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. Es un verdadero éxito. Solo en YouTube tiene 2,9 millones de usuarios únicos y miles y miles en Twitch. Por supuesto, desde entonces, la cuenta bancaria de Occhiato cambió para siempre.

Desde esa plataforma hablan de sexo, amores, problemáticas de adolescentes y hasta maneras de depilarse. En ese contexto, Occhiato siempre dejó en claro que la política no tiene espacio en dicho programa. Pero no es así. Hace pocas horas, el ex novio de Vigna defendió al diputado libertario, Javier Milei, y a sus ideas nefastas.

Entonces Nico lanzó al aire: "Milei capturó el voto joven que nadie capturó". Y desarrolló: "Todos los jóvenes con los que hablé, votaban a Milei. Yo no es que voy a hablar a favor de Milei, lo que digo es: ¿es un loco? Sí".

Y sumó a su extraña reflexión: "No es que estoy hablando a favor de Milei, pero son todos los mismos hijos de puta. Porque viene alguien más preparado a decir algo más certero se lo toma más en serio, pero cuando después tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que dijeron y nadie hizo nada". Y finalizó: "Ahora y los que nos gobiernan desde que tenemos uso de razón, que porque se visten y hablan más tranquilo, hicieron mierda el país igual".

Por supuesto, esas frases tuvieron repercusiones. La primera fue la de Julia Mengolini. Uno de los seguidores de la periodista le mandó el video y le escribió: "Che @juliamengo vos hace unos días hablabas de dónde se paraba políticamente Luzu? Acá te dejo este brillante y para nada turbio análisis".

Entonces, la conductora apuntó contra el conductor de Luzu TV: “Dijeron 'no hablamos de política' cuando gatillaron en la cara de la vicepresidenta pero no dudaron en acusar a todos de ladrones e inútiles para darle apoyo a una bestia como Milei. Parece que sí hablan de política. No eran sólo boludones hablando de sexo. Ojo". Por su parte, Diego Brancatelli aseguró: "Pobre pibe. Dos dedos de frente. Razonamiento básico y vacío".

En Twitter, varios usuarios liquidaron al ex de Vigna y escribieron: "Igual que esperaban que diga Nico Occhiato? Si tiene la mentalidad de un coordinador de viaje de egresados"; "Nico Occhiato es ese amigo que es de derecha pero dice que es apolitico y banca un poco a milei".