¡No faltó nadie! El Polaco festejó su cumple con sus hijas y sus ex, Karina la princesita y Barby Silenzi

El Polaco, Ezequiel Iván Cwirkaluk, festejó ayer sus 35 años y puedo reunir a toda su familia: sus hijas y sus ex Barby Silenzi y Karina La Princesita estuvieron disfrutando de una íntima fiesta, donde todo parece haber sido armonioso y con mucha calidez. Solo faltó Valeria Aquino, la otra ex del cantante, quien no fue al festejo.

El Polaco entonó el feliz cumpleaños junto a sus tres hijas: Sol, Alma y Abril. Y desde sus historias de Instagram, Karina y Barby permitieron entrever que hay una buena relación entre ellas y hasta se tomaron una fotografía juntas que lo subieron a las redes. "En el cumple del Polaco", escribió Karina en una imagen con Barby.

"Feliz cumple baby", posteo la bailarina con una foto junto al Polaco, a pesar de ya no ser pareja. El actual conductor se nota en sus posteos de Instagram tuvo una velada única, con una familia ensamblada que pudo agasajarlo en el día de su natalicio, a pesar de la separación con Silenzi.

