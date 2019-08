No fue magia: el guiño del Mago sin Dientes a Alberto, tras el silencio de Macri

Cambia, todo cambia. Reconocido por su militancia a favor de Cambiemos y en especial de la figura de Mauricio Macri, el Mago sin Dientes sorprendió con sus recientes declaraciones. Cabe recordar que el ilusionista le había solicitado una audiencia privada al primer mandatario después de la dura derrota de las PASO.

En su paso por el ciclo El show del espectáculo, el Mago sin Dientes negó sentirse “despreciado” tras la falta de respuesta del presidente a su pedido. “Sé que debe tener una agenda híper ocupada. Uno puede entender eso. Yo lo solicité hace cuatro días, con los feriados y sabiendo las modificaciones que hubo en la agenda presidencial”.

Leé también | El Mago sin dientes sostiene que Macri perdió en las PASO porque no se puso su galera

En medio de la fuerte crisis económica, el ilusionista no descarta trabajar para el principal candidato opositor, Alberto Fernández. “Fuera de lo que es la política, trabajo día a día. No recibo ningún sueldo del Gobierno. Me han contratado funcionarios para eventos privados y cuando lo hacen voy, hago el show y me retiro. Sea del partido que sean, voy a hacer mi trabajo profesional que es entretener. Si me contrata Alberto para un show, lo hago. ¿Por qué no? Es trabajo”.

Eso sí, todavía no descarta la posibilidad de poder reencontrarse con Macri, pese al duro presente que atraviesa el Gobierno: “Hasta el momento no he recibido ninguna llamada (de presidencia). Estoy a la espera de poder ser atendido y que me reciba”.