No fue magia: los errores de filmación de la saga de películas de Harry Potter

Los fanáticos de Harry Potter tuvieron un “regalo” por parte de los protagonistas de la saga de películas con la reunión que armó la plataforma de contenidos de HBO en conmemoración a los 20 años del estreno del primer film. Disponible desde el primero de enero, Harry Potter: de regreso a Hogwarts contó con la participación de casi todo el elenco, también directores pero no de su creadora que estuvo mediante un video de 2019.

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Evanna Lynch, James y Oliver Phelps, Alfred Enoch, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Mark Williams, Ian Hart y Toby Jones formaron parte de esta reunión junto a los directores Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yate, y el productor David Heyman fueron quienes se juntaron para grabar el espacial.

Ahora bien, lo cierto es que durante el mismo hubo varios errores que no se pudieron enmendar en la posproducción como una foto de Watson que no era ella de niña o la confusión con los gemelos Phelps. Pero ojo, si las películas no estuvieron exentas de errores el especial no tiene razones para sonrojarse al respecto. ¿Cuáles fueron entonces los errores en la saga?

Una de las películas de mayor recaudación de la saga fue La Orden del Fenix en donde también hubo varios errores de vestuario. Por ejemplo en una de las escenas Harry se acuesta a dormir con una remera de color azul. A lo largo de su sueño tiene algunas visiones que son clave para entender la trama pero cuando despierta asustado y agitado la remera cambió de color a uno más oscuro.

Varios minutos después hay un error similar. Dudley, primo de Harry, hace una aparición con unos llamativos shorts. Sin embargo, si se mira bien el fotograma se puede apreciar cómo cambian, y no son mágicos. Sino que se ve que vestuario utilizó varias prendas que eran más o menos parecidas.

Si vamos a la génesis de la serie de películas, Harry Potter y la Piedra Filosofal podemos encontrar un error realmente increíble. Mientras se encuentran en una de las cenas de la casa dentro de la escuela a la que perece Harry él está hablando con Hermione. En la escena se encuentra sentado entre medio de los gemelos Weasley frente a ella pero cuando cambia el cuadro lo podemos ver al lado de ella. ¿Habrá sido un truco de teletransportación?

Una de las artes dentro de la industria del cine es cómo hacen los sonidistas para esconder las bases de los micrófonos inalámbricos que llevan los actores. Esto se hace particularmente difícil cuando hay escenas en movimiento en donde se tienen que ponchar las espaldas de los mismos. La cuestiones es que en la tercera entrega de la saga, Harry Potter y el prisiones de Azkaban, en una de las escenas de persecución se pueden ver todas las bases de los micrófonos de los actores.

Pero si hablamos de abusos, no podemos dejar de lado como en un momento los productores y directores se enamoraron perdidamente de los efectos especiales o CGI. Pero su utilización llegó a tal punto que los fans criticaron con dureza la falta de originalidad en las películas. Esto paso nuevamente en La Orden del Fenx en donde directamente cortaron los pies de Hermione en una de las escenas. No hubo magia, sino un click mal puesto.

En la segunda película, Harry Potter y la Cámara Secreta, existe una escena que es muy de la serie Jackass por el golpazo que se dan. En ella se puede ver a Ron y a Harry corriendo a toda velocidad para acceder al anden secreto del cual sale el tren con destino a Hogwarts. Sin embargo la columna mágica se encuentra cerrada y ellos terminan desparramados por el piso después de colisionar contra la estructura. Lo curioso es que el baúl de Ron es distinto entre ambos momentos pero además en una escena tiene tres y en la siguiente dos.

En esta misma entrega se da otro error que los fanáticos no olvidan. Por primera vez Harry enfrenta a Draco Malfoy. Sin embargo en el momento que lo derrota, y se abre el plano para poder enfocar a todos los que estaban viendo el hecho, se puede ver a una de las cámaras del equipo de filmación captando todo.

Siempre en toda película hay actores que rechazan cambios drásticos en su imagen para poder cumplir con el personaje. Una de las quejas más comunes es cuando se requiere que el personaje sea calvo ya que hay varios actores que reniegan de raparse. Esto paso con Ian Hart quien se puso en la piel del profesor Quirrel en la primera película. Este personaje es clave debido a que en su cabeza estaba directamente oculto Voldemort, el villano de toda la serie.

Pero Hart no se quiso rapar y por ende hubo que ponerle en su cabeza una prótesis de silicona. La cuestión es que en una de las escenas en donde la cubre con un turbante se pueden ver sus patillas.

Toda película es un arte de coreografía. Hay que saber ubicar cámaras, actores, productores y mil elementos en simultáneo. Para poder organizar todo los directores suelen marcar en el piso lugares puntuales con cinta adhesiva. Bueno, de nuevo en el anden para tomar el tren en la segunda película se puede ver con mucha claridad esa marcas que no fueron quitadas cuando se grito “acción”.