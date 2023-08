"No fue por un cuerno, pero hicieron mucho daño": Tini y el detrás de su separación de De Paul

Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina... Este fragmento de Presente, el tema que popularizó Vox Dei, describe a la perfección la actualidad sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes el martes por la noche anunciaron a través de las redes sociales que le pusieron punto final a su relación luego de un año y medio. “Quiero contarles que decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”, expusieron ambos en sintonía a través de las redes sociales.

De esta manera, el jugador de la Selección Argentina y la cantante confirmaron los rumores que se habían instalado semanas atrás y que señalaban que se habían separado. Según había trascendido, la pareja decidió distanciarse, no por la falta de amor, sino por la carencia de proyectos en común. Él no sólo debe cuidar de sus hijos, sino que además intentará recuperar el terreno perdido en el Atlético de Madrid. Tini, por su parte, volverá a Estados Unidos.

La distancia entre Tini y De Paul comenzó a notarse en las últimas semanas, cuando los "me gusta" y los comentarios positivos por parte del deportista del Atlético de Madrid dejaron de figurar en las constantes publicaciones que la artista sube a su Instagram. Vale recordar que Tini hizo una gira por España, donde dio shows en Murcia, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades del país ibérico.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La cantante venía de anunciar que sufría ataques de pánico, justo antes de que comience su gira por Europa. "Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza", confesó durante un show en Cataluña. "Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias", agregó ante su público.

Lo cierto es que luego de revelar días atrás que había podido hablar con los protagonistas y que ellos se encargaron de desmentir los rumores de separación, Ángel de Brito volvió a afirman que charló con la cantante por teléfono y desmintió una vez más que hayan terceros en discordia. "No hay terceros en discordia. Por más rumores que veas, ya te lo digo, y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno, no hay ningún tipo de problema en ese sentido”, le dijo Tini.

La actriz le explicó al conductor de LAM que tanto ella como De Paul sintieron que se les estaba haciendo complicado "llevar la relación adelante por todo lo que viene ahora, más allá del amor, más allá del cariño”. “Tini se va a quedar unos días más en España. Después va a Miami, va a Puerto Rico a filmar un video, tiene que terminar la gira de Madrid y después vuelve a Estados Unidos”, detalló De Brito.

Y en ese sentido, contó que Tini le dijo: “Se contaron muchas mentiras durante todo este tiempo”. El conductor de América TV también habló con Rodrigo De Paul y éste le aclaró que "hay mucho, mucho amor" entre él y la cantante, aunque dio a entender que los motivos de la ruptura están directamente ligados a las críticas y mensajes de odio que recibieron desde que comenzaron el romance. "Hicieron mucho daño”, le dijo el mediocampista.

Y si bien abrió la puerta a una reconciliación, concluyó: “No sé si es para siempre la verdad. Creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron, y seguir cada uno por su lado. Poder empezar desde otro lugar. Frente a este mensaje, el conductor cerró: “Yo veo como dos situaciones distintas: Tini como un poco más firme y Rodrigo como queriendo remontar”.