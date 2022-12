"No fue una amenaza física": habló Horacio Homs y acusó a De Paul de "no cumplir" con sus hijos

En los últimos días trascendió una nueva problemática entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, ya que según el relato y las denuncias del campeón del mundo, su ex mujer lo estaría "amenazando" y prohibiéndole ver a sus hijos.

"A Camila y a mí nos tiene sin cuidado", comenzó relatando Horacio, el ex suegro del futbolista y padre de la modelo. Según los protagonistas, Camila no llevó a sus dos hijos a ver a su padre al Mundial de Qatar debido a que no se quería cruzar con Tini, actual de su ex, por motivos obvios.

Por otro lado, De Paul está más concentrado en lo mediático y al regresar al país prefirió no ver a sus hijos, no tenerlos presentes en el que suponía ser el mejor momento de su vida, ni tampoco le interesó ir a verlos ni bien arribó a la Argentina con el trofeo más anhelado por todos. De hecho, optó por reencontrarse con Tini, a quien acababa de ver. Es por este motivo que Homs enfureció y comenzó a "amenazarlo" por mensajes que le envió a través de WhatsApp.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”, es uno de los mensajes que le escribió Camila a Rodrigo tras toda esta pelea.

Horacio habló en Nosotros a la Mañana y opinó sobre la divulgación de estos mensajes: “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

Según el periodista Pampa Mónaco, Rodrigo habría insultado a su ex suegro y le habría hecho comentarios con respecto a su pasado judicial, del cual el empresario se defendió. "Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

“Ella jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos. Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama que tiene 20 años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?", concluyo Horacio, con respecto al porque Camila estaba tan enojada con Rodrigo.