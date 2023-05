"No fuiste tú": Vanina Hussein lanzó su primer tema inédito y grabará con Los Chakales

Hace dos meses sorprendía a todo el mundo de la movida tropical y la música popular argentina con una versión de "Te vas" junto Rubén Darío Castiñeiras, el cantante conocido como "El Pepo". Ahora, Vanina Hussein, consolidó el inicio de su flamante carrera musical tras lanzar en YouTube, Spotify y otras plataformas su primer tema inédito: "No fuiste tú", un himno a la superación de las relaciones que lastiman y se alejan del verdadero amor.

"'No fuiste tú' es decir basta a un vínculo insano, tóxico. Poner el punto final a toda comunicación y dejando en claro que esa persona ya no tiene ningún poder de convicción. Con palabras más aceptadas pero muy certeras y concretas, es una canción de protesta de una mujer que estuvo inmersa en una relación donde no era valorada, pero su amor propio pudo más. Se alejó de lo tóxico y encontró un amor sano", reflexionó Vanina ante BigBang, respecto a su primera creación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La mujer que está dando sus primeros pasos en la movida tropical, es la esposa del abogado Miguel Ángel Pierri, a quien considera su principal impulsor y quien más la apoyó a la hora de lanzarse detrás de conquistar el sueño de ser una cantante de cumbia.

"Recién estoy haciéndome conocer a través de la música, aunque siempre estuve cerca de lo musical. Por distintas situaciones jamás pude dedicarme a estudiar profesionalmente y hoy lo puedo hacer porque mi esposo me alentó a que haga lo que me hace feliz y me realice como cantante", reconoció Vanina. "Soltó mis alas", agregó, en una clara referencia a la letra de su última canción.

"El mensaje es que quien realmente te ama te suelta las alas, te da libertad, te hace crecer, no te confunde ni te altera. Muchos tuvimos la mala suerte de toparnos con ese tipo de personas manipuladoras, lo bueno de salir de una relación tóxica. Es que lo que no mata te fortalece", explicó sobre el origen de 'No fuiste tú'.

"Esta canción fue trabajada muy internamente porque hay muchas maneras de echar a alguien de tu vida", precisó Hussein. "Lo que no me sale a mí es carajear. Digo las palabras duras con un tono amable o dulce, lo que no significa que no sean determinantes. De hecho, me cuesta pelear, entrar en discusiones. Por lo general si alguien me humilla o me hace daño prefiero no hablarle más. Y la música me exige que cambie (risas)", aseguró la ex suboficial de Policía de Santa Fe.

"Con la música tengo que expresar con todo mi ser lo que quiero transmitir, y para ello también me preparo, no sólo interpretar con la voz, sino también con los gestos. Es arte dramático, y es todo un desafío. También que me dedico a componer, a buscar ideas, tengo un equipo maravilloso de trabajo, todos traccionamos para adelante", reveló la cantante.

¿Qué querés transmitir con tu música?

- Que hay que jugarse por lo que amamos hacer, no importa la edad, no importa cuánto haya que superar. Muy pocos me conocen, pero te juro que he estado menos diez y jamás en la vida me di por vencida, ni en los peores momentos. Y hoy doy pasos cortitos, con miedo, pero firmes. 'Cree en tí'.

¿Cuándo se vienen los shows?

- Estamos trabajando para salir a los escenarios en el mes de septiembre con todo. Antes voy a hacer una colaboración con Los Chakales y otra con Los Solitarios, un grupo que hace vallenato en un teatro de Quilmes en julio y agosto. Todo esto me va a ayudar a ser más sólida a la hora de mi debut.

¿Tenés nuevos temas programados?

- Estamos trabajando en el próximo inédito y en un par de semanas lo vamos a grabar. Con ese tema quiero verlas a todas de pie y a los varones que están orgullosos de su madre, hermana o novia también que alienten. Se llama La Leona.

En los comentarios del video de 'No fuiste tú' en YouTube, se llenó de mensajes de apoyo y aliento al primer tema que compuso Vanina junto a Mefa. Entre los más destacados se encuentran el de su coach artística, Romina Pugliese. Aunque también "El Pepo" dejó su reconocimiento: "Te felicito, amiga. Que sigan los éxitos".

Shows en camino, más canciones inéditas y grabaciones con bandas "legendarias" como Los Chakales. El camino de Vanina Hussein recién comienza, pero queda claro que arrancó con todo.