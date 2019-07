No, Gerardo Romano tampoco tiene una hija nueva: el ADN dio negativo

Liliana Patricia Pérez presentó una demanda por paternidad en febrero de 2018 contra Gerardo Romano." Hace un tiempo una señora me tocó el timbre de mi casa, bajé y me dijo 'acá te dejo esta carta hay fotos adentro. "Le pregunté '¿que es esto?' y me dice 'Yo soy tu hija'. Me quedé boquiabierto y no me pareció muy congruente los indicios que había alrededor de sus dichos. En ese momento me dijo algo que no me gustó: 'Yo no quiero ir a los medios', eso me sonó como una amenaza", contó el actor. Para despejar dudas, aceptó hacerse el correspondiente examen de ADN. "Me voy a hacer el ADN. Si llega a ser mi hija, la voy a reconocer", se comprometió. No lo era.

"Cuando Romano hacía novelas, mi tía, que lo conocía, siempre me decía 'este es tu papá'. Yo era pequeña, no entendía nada. Curiosa como soy, un día le dije a mi abuela qué era lo que estaba pasando y me dijo 'me parece que esto lo tenés que hablar con tu madre'. Si era por ella (por su mamá), nunca me lo hubiese contado, para ahorrarme todo esto", dijo Pérez.

Un año y medio, el programa Nosotros a la mañana mostró el documento que deja bien en claro que el actor no es el padre biológico de Pérez. Falsa alarma: lo mismo que le había ocurrido días atrás a Gerardo Romano.

"Basados en el análisis de los resultados obtenidos, el Sr Romano Larroca, José Gerardo (padre alegado) queda excluído del vínculo biológico como padre con respecto a Pérez, Liliana Patricia (Titular)", indica la conclusión del estudio que se realizó en conjunto entre la Fundación Favaloro y PRICA (Primer Centro Argentino de Inmunogenética).