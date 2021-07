¿No había internas? Plager blanqueó la bronca con Fantino y puso en duda "Intratables"

La situación en Intratables sigue al rojo vivo y por primera vez desde que el conductor Alejandro Fantino blanqueó en vivo sus intenciones de llevar adelante "algunas" modificaciones dentro del panel y de sostener sus nuevos subformatos internos, Débora Plager fue al piso de Los Ángeles de la Mañana (LAM) para hablar sobre lo que viene siendo su rol en Showmatch y, rápido de reflejos, Ángel de Brito no reparó en llevar a la peridiosta al barro. "La verdad es que es un día a día. El destino quiso que yo estuviera todos los días desde que Alejandro está al frente de Intratables en ShowMatch, entonces no estuve yendo”, arrancó.

"Lo que pasa es que para mí el formato existe y es Intratables. Yo soy muy fan del programa y es muy exitoso porque marca agenda y tuvo distintos conductores y siempre funcionó. A medias no sirve: o sigue Intratables con Fantino como conductor o Alejandro dice 'yo quiere hacer otra cosa distinta' y lo transparenta”, agregó.

"Van viendo la coyuntura del día, los temas más relevantes y si es un tema que no tiene que ver con la actualidad política dicen 'bueno hagamos la mesa de periodistas más pequeña y privilegiemos otro vinculado con el deporte...'. Eso lo decidían a las 18, por eso mis compañeros se referían a que no sabían hasta último minuto cómo se iba a estructurar el programa”, remarcó.

Fantino, tal y como contó en varias notas BigBang, se encuentra enojado por el bajo rating que tiene el programa. El conductor decidió una fuerte apuesta profesional para reemplazar a Fabián Doman a la espera de que una cara más fresca vuelva a darle un bost en el rating al programa insignia de la Gerenta de Programación, Liliana Parodi, pero no fue así.

El programa no logra superar la barrera de los dos puntos de rating, incluso en el momento de la cena que en las primeras emisiones tuvo una recepción con picos de tres puntos. Dentro del canal, también hay otras versiones: no están convencidos de que el panel actual "tenga la información" que requiere el formato. Es decir: que son más "panelistas" que "periodistas" y que analizan la realidad, pero no aportan agenda.

Esa caída en el nivel del debate es uno de los motivos que dicen en el canal que generó la baja del rating, pero tampoco hay decisiones sobre cómo cambiarlo. "Hay calentura, pero también hay nerviosismo. Los panelistas del canal no son convocados para ir a laburar, pero tampoco los dejan irse. Además, saben que están 'tentando' a otros para que se sumen, porque les llegó esa información. Eso genera bronca, en especial entre los 'históricos' del programa que siente que 'bancaron los trapos' durante años y que ahora quedaron en un segundo plano. Bancaron los cambios de gobierno, los de conducción. Es un lugar hasta decorativo si tenemos en cuenta que es un año electoral", señala uno de nuestros informantes.

"Se armó un gran revuelo cuando intentamos con la producción, simplemente, enriquecer con un formatito de poder cenar con gente que habitualmente es muy difícil que se pliegue a una discusión política", fue parte del descargo que hizo Fantino el lunes cuando no le quedó otra que blanquear la situación.

“Ellos (por los panelistas del ciclo) se van a quedar trabajando conmigo. Amo trabajar con ellos, son la mejor mesa periodística. Por supuesto que puede haber algún cambio, como mañana me puedo ir yo también. Pero sí es por mí, ojalá se queden ellos. Se los digo mirándolos a los ojos, se los dije hoy en una reunión”, agregó.