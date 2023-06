"¡No hay denuncia!": el contraataque de Nicole ante la ofensiva judicial de su hija Indiana

No parecería haber descanso para Nicole Neumann, quien desde hace días viene en el banquillo de los acusados por una supuesta denuncia que le realizó su hija Indiana Cubero por maltratos. Debido a esta realidad contraproducente para ella, la modelo decidió consolidar una estrategia judicial para enfrentar el terremoto de que su primogénita de 14 años viva con su padre Fabián Cubero, y la pareja Mica Viciconte, desde diciembre del 2022.

"Tiene decidido cumplir con las normas. Ella no habla públicamente, ni habla de la menor, porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija, y creo que está bien", reveló Yanina Latorre en LAM. La decisión de Nicole se debe al pedido que realizó la Dra. Celina Cendra, magistrada del Juzgado Familiar N° 2 de Tigre. "La jueza ordenó a Cubero y abogada que dejen de filtrar información y hablar", informó Ángel de Brito en su Twitter. En la misma publicación remarcó que también decidió multar al ex futbolista y su abogada, Lidia Rosenstein, por haber divulgado "datos inapropiados".

Por otro lado, según explicó el conductor de LAM, también se le dio "intervención al Colegio de Abogados de San Isidro por exponer a las menores" y se confeccionó una "denuncia penal Art. 239 por incumplimiento de orden judicial". "La jueza cree que la abogada de Cubero infringió la ley en dicho delito porque están en juego los derechos de los niños, y estarían abusando de su indefensión como menores", afirmó De Brito.

Latorre, al mismo tiempo, dio más detalles de la charla que mantuvo con la modelo, donde ella le contó algunos de los pasos que seguiría de cara al avance judicial en su contra, aunque negó que exista lo que asegura la defensa de su ex marido. "Ella no tenía ningún aviso ni sabía que había sido denunciada. Yo le dije: ‘esperemos, porque puede pasar a veces que te denuncian y a vos no te notifican", señaló la panelista.

"Lo cierto y lo real, averiguando y hablando con los abogados, no hay ninguna denuncia, ni se hizo ninguna denuncia. Lo que intentó Cubero con su abogada fue presentarse ante la Justicia con estos audios, con los que intentaron presentarlos y denunciar, y la jueza no les tomó la denuncia", aseguró Latorre.

La falta de denuncia no es una versión que la defensa de Indiana sostenga, ya que la misma Rosenstein lo sostuvo, también, públicamente en el programa A la Barbarrosa del último martes. "Indiana fue agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse con él", reconoció la letrada en Telefe.

Durante su participación describió una pelea en la cual la menor la registró a su madre en una situación comprometedora. En ese momento, la modelo le sacó el celular pero sin notar que el dispositivo seguía filmando. "Ahí hay situaciones en la que aparece un tercero a decir cosas que no son agradables. Cuando lo escuchó Cubero hizo una protección contra la violencia familiar", manifestó la abogada.

Ese tercero sería Manu Urcera, el piloto de carreras que es novio de Nicole y hasta futuro esposo. Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Socios del Espectáculo, amplió esta información y realizó un duro diagnóstico sobre el corredor. "Ella confirmó la información de que Urcera es una persona violenta. Hay testigos de los maltratos. Desde diciembre, (Indiana) no podía retirar su laptotp ni su ropa y, cuando fue con las amigas, se enojó. Este juicio ahora toma estado público y tomó ribetes insospechados que implican a un hombre como Urcera que también tiene denuncias por violencia en otras circunstancias referidas a su actividad profesional, el automovilismo", reveló.

A su vez, Rosenstein aseguró que no hubo violencia física, pero sí psicológica. "La nena no quiere tener relación con su madre. No tienen una comunicación adecuada. No digo que esto sea eterno, seguramente Indiana en algún momento la busque, pero ahora no está en condiciones de dirigirle la palabra", describió.

En LAM también se encontraba la abogada especializada en divorcios Mariana Gallego. Ella dio su punto de vista y relató en base a su experiencia, lo que preveía de la situación. "Lo que se mostró hoy, en otro programa, fue una lista de expedientes judiciales, entre los cuales había uno que es ‘protección contra la violencia familiar’. El hecho de que exista un listado de una causa de protección contra la violencia no significa que ante la mera denuncia, la Justicia reaccione, porque hay un análisis previo de lo que se presenta dentro, y, sobre todo, cuando el argumento básico, por lo menos por lo que se sabe, es un audio en donde supuestamente una adolescente habría grabado a su mamá y luego alguien lo transcribió y lo acompañó", detalló la letrada.

"Las juezas entendieron que acá, evidentemente, se trataba de una discusión de una nena adolescente con su mamá, y que se estaba intentando, quizás, utilizar esto para pelear otras batallas. Previo a esto hubo una multa impuesta a Cubero porque revocó, sin fundamento alguno, una autorización de viaje y después las chicas dijeron: ‘quiero viajar’", aseguró Gallego.

La modelo recibió un anticipo de lo que puede ser que avance en términos judiciales la denuncia de su hija, aunque también su padre y su abogada fueron multados por contar información privada. Nicole sabe que está en la mira y que sus contrarios esperan que pierda los estribos para argumentar en su contra.