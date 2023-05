“No hay ganas de ninguno”: Yeyo de Gregorio contó el motivo del distanciamiento con los ex Casi Ángeles

En el marco de su pelea con Nicolás Vázquez y Agustín Sierra, Stefano de Gregorio reveló el motivo por el que no pudieron recomponer su amistad luego de su pelea en el 2020. “Para mi los códigos son de una forma, si se rompen es por algo”, explicó el actor al recordarlos.

Si bien tanto Cachete como Yeyo eran inseparables desde muy chicos, ya que ambos crecieron en el ámbito laboral de Cris Morena, en los últimos años ocurrió un episodio en particular que quebró su amistad: “Con Cachete nos distanciamos desde hace un tiempo”, afirmó el fanático de Vélez en un móvil de Socios del Espectáculo.

Por su parte, también se refirió a Nicolás Vázquez, y contó que si bien jamás diría que él “no es un buen artista”, luego del fuerte cruce que mantuvieron en el inicio de la pandemia, no considera que haya voluntad para arreglar las cosas. “No hay ganas de ninguno de los dos lados”, contó el conductor.

No obstante, el actor hizo hincapié en que sí bien todos los integrantes de la tira infantil tenían buena onda al momento de grabar los capítulos e incluso durante varios años después, incluso ha pasado Navidad y Años Nuevo junto a la familia de Lali Espósito, ya pasaron más de diez años y cada uno continuó por su camino.

"Quedó la perspectiva del programa, de que éramos como hermanos, todos muy amigos, de que estábamos todo el día juntos, y si bien nos llevamos bárbaro, cada uno tiene sus amistades. Yo tengo a mis amigos de Haedo, de Vélez. Eso no quiere decir que me lleve mal con cualquiera. No somos amigos", desarrolló Yeyo.

Sin embargo, a diferencia de esto, el artista mencionó a Nicolás Riera, otro de sus ex compañeros de dicho elenco, y contó que si bien no son amigos íntimos, se cruzan en eventos, en partidos de fútbol y siempre se saludan con la mejor de las ondas.

"Con Riera nos llevamos bien. Jugamos al fútbol. Lo quiero. Nico es un tipo distinto, es un surfer, es solitario. Le gusta hacer la suya. Y en un punto a mí también me gusta hacer la mía. Estar con mi gente. Y no tiene nada de malo. Está bueno poder separar el laburo, la gente a la que conocés trabajando, de lo que son tus raíces, tus amigos de toda la vida".

Cabe recordar que la pelea entre los tres mencionados comenzó a raíz de la participación de Cachete en el Bailando 2020, ya que en una de sus presentaciones Vázquez le envió un saludo vía streaming. En ese momento, Yeyo escribió en su cuenta de Twitter: “El 'vamos Cachete' del caretón ese lo fue todo. Mamá cómo les gusta el show".

A partir de esto, tanto el productor teatral como su pareja Gimena Accardi, le respondieron y dijeron que su comentario era una “decepción” y que ellos siempre lo habían querido ayudar. Más allá de esto, el tiempo pasó y en el 2022 Yeyo contó la verdad de la pelea: “Cuando trabajé con él la segunda vez, la verdad que puse todo en sus manos pensando que me quería y me terminó cagando por dos o tres mangos de más. Se terminó quedando con plata mía, un boludo. De ahí nunca más”.

“Me sentí re zarpado porque justo me tenía que ir a Disney y él me llamó para protagonizar una obra que él iba a dirigir por primera vez. Me dijo que arregle con la producción y yo le dije ‘si sos amigo de la producción arreglame vos el caché, arreglame todo, lo único, partimos de esto y esto. ‘Todo bien. Dale enano, te lo hago yo’, me dijo. Cuando vuelvo de Disney tenía la obra toda montada, mi foto en la pancarta de calle Corrientes, 10 funciones vendidas. Sí habíamos arreglado que iba a cobrar seis, cobraba dos”, concluyó en aquel entonces De Stefano.