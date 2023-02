"No hay que permitir ese abuso": Cande Tinelli dijo que se "liberó" de Coti y lo trató de tóxico

Luego de que el músico Coti Sorokin disparara contra su ex Cande Tinelli en declaraciones televisivas, la hija del conductor se despachó contra él y demostró que la venganza es un plato que se come frío, al tildarlo de tóxico: "Espero que todas las mujeres puedan salir de eso y no permitir ese abuso".

En declaraciones a LAM, al igual que su ex, Cande se mostró en una salida junto a algunos amigos y confesó allí que estaba "soltera, sin idas ni vueltas" y se refirió a la entrevista que Coti brindó al mismo medio días atrás: "Vi la nota que le hicieron, me pareció un poco rara su actitud. Me hizo quedar medio loca, medio boluda, ¿no? Un poquito".

"No me gustó la nota, de hecho se lo transmití. Me parece que no me cuidó y que no es así como el dice, porque quedo como una loca que dice cualquier cosa, borro, pongo... la verdad que no", precisó Tinelli. Su ex había dicho que ella era muy impulsiva y negó que hayan existido infidelidades entre ambos. Para Cande, Coti declaró "como alivianando la situación", porque "él siempre buscar quedar bien parado, que es lo que más le importa".

"Estoy bien, estoy tranquila, le deseo lo mejor siempre y yo me siento mucho mejor, volví a ser yo en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, momentos con mi familia, momentos sola. Nada, me siento libre", aseguró la chica de los tatuajes en casi todo su cuerpo.

Además, Cande optó por referirse a otras parejas que hayan pasado por los mismos problemas que la de ella y su ex. "Me parece que está bueno hablar del tema para que no le suceda a la gente, que a veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que el otro no se enoje, que no te deja subir fotos en las que se te vea nada, la ropa, que esto que lo otro, que si alguien te comenta algo... básicamente dejás de ser vos", comparó.

"Encima, cuando te conocen de una manera, después te quieren transformar y me parece que está bueno transmitirle a las mujeres que sean ellas mismas siempre y que si el otro no te acepta como sos, no va esa persona", recomendó Tinelli.

La mujer indicó que no le echa la culpa solamente a él por las falencias de su relación, ya que considera que ella también es responsable. "Yo creo que cuando uno está enamorado está un poco enceguecida y cuando te lo va diciendo la gente de afuera, pero no una amiga, dos, tres, cuatro, cinco, la familia, todo, empezás a abrir los ojos y decís 'apa, capaz yo estaba en una, metida, enroscada', y ahora viéndolo un poco más de afuera, puedo decir que es así", reconoció.

"Para mí es un aprendizaje enorme y espero que todas las mujeres puedan salir de eso y no permitir ese abuso", agregó Cande, sobre las conclusiones de su separación. Para la cantante, a su ex le importa mucho el qué dirán y por eso opinaba tanto sobre lo que subía o no ella a sus redes sociales.

"Me parece que yo soy todo lo contrario. No me importa lo que diga la gente. Yo soy como soy, y no me interesa lo que opinen los demás. Soy muy transparente, no me interesa quedar bien con la gente, si hago algo lo digo, si me mandé una cagada, soy la primera que lo acepta. Y esto del ego, de querer bien con la gente, me chupa un huevo. Yo no quiero tener una imagen para los demás, me banco un montón de críticas y cosas buenas y malas", celebró.