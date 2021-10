¡No hay reconciliación! Wanda Nara rompió el silencio: "Estoy viviendo un infierno, me traicionó"

Mientras Mauro Icardi avanza en el "operativo reconciliación" con insistentes posteos en sus redes sociales (incluso dejó de seguir a cientos de personas y ahora a la única mujer que sigue es a Wanda Nara), la empresaria rompió el silencio y negó que la pareja haya superado la crisis: "Estoy viviendo un infierno, él me traicionó y yo no puedo con esto".

Wanda se comunicó en vivo con Yanina Latorre y le envió un audio que la panelista de Los ángeles de la mañana reprodujo en televisión. "Wanda está llorando por todas las cosas que se están diciendo, por los periodistas que dicen que ella lo hace (a Mauro) subir fotos y posteos. Ella lo que me dijo fue: 'Yo no lo hago subir nada'", aseguró la panelista.

"Está quebrada. Ella no quiere que él suba posteos, no quiere que le hable. Está con un amigo, que entiendo que es Kennys (su peluquero personal). Habla muy bajito. Ella me dijo así: 'Estoy viviendo un infierno. Él me traicionó y yo no puedo con esto'".

Según Wanda, "es muy poco lo que se sabe" del intercambio de mensajes entre su marido y Eugenia la "China" Suárez. "Hay más cosas. Ella sabe lo que va a mostrar la 'China'. Eugenia está enojada por los chats, seguramente va a editar los que muestre y va a poner algunos en los que Icardi le decía: 'Qué linda que sos'".

"El dolor de Wanda también es con ella, me mostró una prueba que no voy a mostrar porque le prometí que no la voy a traicionar. Ella tenía vínculo con la China", aseguró la panelista, al tiempo que reveló una conversación que la "China" mantuvo con Wanda antes del escándalo, en la que le hablaba de sus hijas con Icardi.

Según lo revelado por Latorre, en la captura del chat que le envió Wanda, la "China" le escribió: "Me hace mal, tu hija es la perfección. Me morí de amor con las fotos de Isabella y Fran, no podés tener hijos tan lindos".