¡No hay vuelta atrás! Nicole, la foto familiar y la notable ausencia de su hija Indiana

Un nuevo capítulo de la pelea y el distanciamiento correspondiente entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, tuvo lugar durante el fin de semana, cuando la modelo fue al cumpleaños de su sobrino Matías Otamendi junto a su pareja Manu Urcera y sus dos nenas menores, Sienna y Allegra. La ausencia de la mayor de sus hijas, que se fue a vivir con su padre en diciembre, ya no llama la atención y dejó en claro que la rivalidad con su madre parece no tener vuelta atrás.

Durante el festejo por el natalicio del hijo mayor de Geraldine Neumann, estuvieron reunidos todos los familiares más cercanos, tal como se registró en dos fotos distintas que subieron a las historias de Instragram las dos hermanas. También el piloto de carreras subió una imagen en la que se mostró junto al cumpleañero, además de su pareja y las dos niñas. Allí, el hombre escribió "cumple Mati" y lo acompañó con un emoji de una torta con velas.

La composición de la foto familiar que subió Nicole estuvo más completa, ya que contó con todos los presentes salvo uno. Quien quedó fuera del cuadro, justamente, es la actual pareja de la modelo, algo que llamó la atención, pero también dejó en claro que el automovilista todavía no está considerado como parte del núcleo duro familiar.

Pero la ausencia de él en la foto quedó opacada por la falta de la mayor de sus hijas en el festejo. Y si bien, es algo más llamativo, esta disputa y este enojo con su madre lleva más de seis meses. Es que fue en diciembre cuando la mayor de las hijas del ex futbolista Fabián Cubero se fue a vivir con él, su pareja Mica Viciconte y el bebé en común, Luca. Todo comenzó cuando Indiana le pidió a sus padres y respectivas parejas que cortaran con divulgar las intimidades familiares que se hacían públicas a partir del enfrentamiento entre los dos. A la chica le hacían bullying en la escuela y esto la estaba poniendo muy mal.

Si bien el padre y su novia cumplieron con su palabra y le bajaron el tono a la disputa mediática que tenían en pie contra Nicole, ella no pudo cumplir con su promesa y siguió con el tiroteo. Esto, lógicamente, despertó que la niña de 15 años pusiera el grito en el cielo y pidiera irse con su padre y abandonar la casa materna. Lo cierto es que esta versión no llegó así a todo el mundo y hubo una nueva que cobró fuerza acerca de la alimentación y las diferencias de dietas entre vegetarianos y carnívoros que habría en la casa de Nicole. Fue por eso que Cubero tuvo que salir a hablar, pero evitando caer en la falta que su hija mayor le había pedido que no cometa.

"Inventan mucho. Son temas delicados y hace rato que tomé esta postura. No tengo necesidad de aclarar nada. Ya les dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas y cuidarlas. Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras. Inventan mucho", confesó el ex Vélez Sarsfield. "Que cada uno diga lo que quiera. Sinceramente, no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que hoy está pasando y lo que está pasando, se está manejando íntimamente y en el Juzgado en donde se tienen que tratar los temas", contó Cubero meses atrás ante Socios del Espectáculo.

Allí le preguntaron si el problema no estaba relacionado simplemente a que Indiana se llevaba mejor con Mica que con su madre. "No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo y que ese vínculo gracias a Dios desde que me junté con Mica está intacto con mis tres nenas", explicó.

"Indiana está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre desde el primer momento tratamos que ella se sienta cómoda, se sienta feliz; que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia; con nosotros, con sus hermanas como así lo tiene. Pero bueno, a veces los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", opinó Cubero en aquel entonces.

"Es un tema que tiene que resolver ella con su psicóloga y con su mamá. Como te digo, yo estoy siempre intentando que ese vínculo se recomponga y vuelva a la normalidad. Pero tampoco voy a generarle una presión a la nena para que esta situación se resuelva, porque es ella la que tiene que terminar de decidir qué es lo que quiere de acá en adelante", aseguró el ex futbolista. La pelea continúa y la relación entre madre e hija sigue sin recomponerse.