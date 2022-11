¡No jodan con la Scaloneta! Aseguran que De Paul dejó a Tini para volver con Camila Homs

Por estas horas, Lionel Scaloni, junto a Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, le da el toque final a la lista de 26 de jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Uno de los tantos nombres que ya están seguros es el de Rodrigo De Paul, mediocampista del Atlético de Madrid, socio de Lionel Messi dentro y fuera de la cancha, y uno de los pilares del equipo que ganó la Copa América en Brasil. El problema es que la actualidad personal del ex Racing no atraviesa su mejor momento.

Si su noviazgo con Tini Stoessel causó un escándalo tanto en Buenos Aires como en Madrid, ya que incluyó infidelidades, viajes en secreto y una separación millonaria con Camila Homs, el final de dicho amor será una verdadera hecatombe. Y eso es algo de lo que está a punto de desatarse si se confirma la información que empezó a dar vueltas por estas horas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al parecer, y según especulaciones mediáticas, De Paul y Tini rompieron su noviazgo de la peor manera. Para colmo se cree que la razón no sería que no supieron compatibilizar sus personalidades o que las apretadas agendas profesionales de cada uno hicieron imposible un amor a la distancia. Nada de eso. El tema es que el futbolista querría volver con Camila. ¿Será así?

En A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, uno de los panelistas lanzó la bomba y no escondió la mano. Según la información que maneja Diego Esteves, todo llegó a su fin y puede terminar peor. "El hombre que dejó a Tini Stoessel y quiere volver con Camila Homs es de Paul”, aseguró el panelista.

En el medio del debate, Augusto Tartúfoli sumó más información sobre la supuesta separación entre De Paul y Tini y el papel que cobraría la ex esposa. “Básicamente es que no quieren que se sepa antes del mundial, porque no quieren que si la selección no logra el objetivo se la señale a Tini como la causante. Pero él quiere volver con su ex mujer porque se aburrió de todo”, afirmó Tartu.

¿Será cierto que el amor llegó a su fin? Hace pocos días, De Paul fue tapa de la revista Rolling Stone y afirmó sobre Tini: “Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos”.

Y completó: “Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos. Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

Ahora, según Esteves, la relación se rompió. Pero Yanina Latorre lo había desmetido. "Que yo sepa, no pasa nada con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La última vez que estuve con Tini en el show del viernes pasado, ella se estaba yendo a San Pablo, a Barcelona a hacer una publicidad y a Madrid para encontrarse con él", dijo la panelista, que es amiga de Mariana Muzlera, la mamá de la cantante.