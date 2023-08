"No la conozco, yo escucho a los Rolling Stones": tras las críticas de Lali, Milei la ninguneó

Tras el triunfo de Javier Milei en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Lali Espósito expresó su preocupación por los resultados a través de sus redes sociales. El candidato a presidente le respondió hoy a la cantante.

“Perdón, no, no sé quién es”, aseguró el economista en diálogo con el programa ‘Pan y circo’, que conduce Jonathan Viale por Radio Rivadavia. Ante esta respuesta, Viale siguió consultando: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz ¿En serio no sabés?”.

El candidato a presidente respondió: “Yo escucho los Rolling Stones”. A lo que el periodista insistió: “Cantó el himno en la final mundial. Muy exitosa si carrera con Chris Morena y ahora es una cantante ¿No sabés quién es? Milei insistió en no conocerla: “De vuelta, yo escucho los Rolling Stones u ópera, no soy muy idóneo en música popular”.

Desde España, donde continúa con su gira como cantante, Lali, durante el día de votación, estuvo muy presente en las redes sociales, desde: “Ya votaron che ? Cuenten”, a las 11.50 horas. Cuando se dieron a conocer los resultados de las elecciones, la cantante mostró su preocupación: “Que peligroso. Que triste”.

Su comentario se hizo viral y las respuestas de sus seguidores no tardaron en aparecer, muchos de los cuales criticaron la postura de la cantante y apoyaron a Milei: “No te vi decir nada ni por Cecilia cuando la descuartizaron los representantes del gobierno actual, ni cuando el delincuente defendido por una diputada K mató a una nena de 11 años de una piña en la panza. Peligrosos son ustedes mirando para el costado mientras la gente se caga de hambre y es asesinada en la calle yendo a laburar o a estudiar”, fue uno de los comentarios con mayor repercusión.

Ante la catarata de comentarios, la cantante se defendió con un último tweet sobre las elecciones: “No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

“Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Así que...Si! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos”, concluyó la cantante.

A pesar de las disculpas, igualmente los usuarios de Twitter no se callaron y recibió comentarios en su contra: “Lali, 1 de cada 2 argentinos no come todos los días. Somos el país con la inflación más alta del mundo. Todos los días matan a alguien para afanarle. Nunca te escuchamos decir nada sobre los chorros, narcos y asesinos que nos gobiernan hace 100 años. Tenes indignación selectiva”.

Por otra parte, desde La Libertad Avanza de la provincia de La Rioja le respondieron: “Estimada Lali, esta bien que te duela. Con nosotros, no vas a volver a ser contratada por contratos millonarios y sucios del estado. Como lo fue este año en el festival de la CHAYA en La Rioja”.

Sin embargo, la cantante decidió evitar otra posible disputa entre sus seguidores y como último tweet, comentó: “Que tengan la mejor semana posible. Besos para todos”.