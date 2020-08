No le dijo "disculpame si te hice sentir mal" o "me equivoqué": Qué decía el mensaje que Nacha le envió a Laurita

A comienzos de semana, precisamente el lunes, Laurita Fernández y Nacha Guevara fueron las protagonistas de un duro cruce que dio que hablar en las redes sociales.

Luego de la presentación de Agustín Sierra e Inbal Comedi, poniéndole fin al ritmo de Cumbia, la jurado criticó a la pareja de turno hasta que la conductora intervino para defender a los participantes.

Esto, sin embargo, dio pie a una desafortunada frase de Nacha, que no solo fue tildada de "machista", sino que despertó el enojo de varias famosas que no dudaron en ponerse del lado de la bailarina.

La artista no solo hizo referencia a la cantidad de novios que tuvo la bailarina sino también a una frase cargada de machismo: “Pobre Mariano (sic, por Nicolás Cabré), ¿cómo hace para hacerte callar?”.

Esa frase provocó una rápida y contundente respuesta de Laurita, quien no se la dejó pasar y disparó: “¿Larga la lista de novios? Depende de quién. Me pareció un poco despectivo. La verdad que no tiene nada que ver. No me pareció gracioso. En todo caso, me pareció bastante desubicado”.

Ya con los ánimos más calmados, ambas protagonistas contaron anoche que resolvieron sus diferencias en privado.

En este contexto, en Hay que ver revelaron que le dijo Nacha a Laurita en el mensaje de WhatsApp que le envió el martes, a las dos de la mañana, aclarando que la jurado del Cantando 2020 no solo no de siculpó de manera pública, sino que tampoco lo hizo en privado.

“No sabía que era un tema que te molestaba tanto”, fueron las escasas palabras que le habría dicho Nacha a la conductora.

Anoche, con un fuerte descargo, Nacha explicó que ya dejó las cosas en claro con la conductora. “Mientras estaban todos insultando, puteando y criticando, nosotras ya habíamos hablado, ya habíamos arreglado lo que había pasado y ya estábamos durmiendo tranquilas. O sea que esto para nosotras es el periódico de ayer”, dijo la jurado ante la atenta mirada de Laurita.

Y agregó: “Quédense tranquilos. A veces, a alguna gente yo le diría ‘¿por qué no se compran una vida?‘”.

Por su parte, Laurita expresó: “Agradezco los mensajes que recibí ayer, pero ya hemos hablado en privado (con Nacha) así que está todo bien”.

En ese sentido, en el ciclo de José María Listorti y Denise Dumas contaron que Laurita no le aceptó las disculpas, porque no fueron tales, y aclararon que le "todo bien" porque son compañeras de trabajo y no busca seguir un escándalo que esté relacionado con un tema tan sensible como lo es el "machismo" en la televisión.