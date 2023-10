"No le gustaron los límites": el motivo oculto por el que Indiana se alejó de Nicole y el rol de Urcera 

A comienzos de este año cobró gran notoriedad el quiebre del vínculo que mantenía Nicole Neumann con su hija Indiana . De hecho, a mitad de este 2023 había trascendido que la adolescente decidió denunciar a su mamá en la Justicia por maltratos y violencia familiar, y como prueba presentó una grabación de más de ocho horas de audio en la que se lo podía escuchar José Manuel Urcera, pareja de Nicole, hostigando a la hija mayor de Fabián "Poroto" Cubero.

Hasta ese momento, lo único que se sabía es que Urcera había participado de la violenta pelea que Indiana grabó y que presentó ante la Justicia para avanzar en la causa contra su madre. Sin embargo, la periodista Paula Varela había revelado en ese momento la cruda frase que el corredor le espetó a la adolescente: "Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado".

La pelea en cuestión tuvo lugar a finales del año pasado. Según trascendidos, la adolescente habría comenzado a discutir con su madre en el auto, después de que la modelo la pasara a buscar por el colegio. Enfurecida por los planteos de su hija, Nicole le habría sacado el teléfono celular; sin sospechar que había activado el modo grabación para poder dejar registro de la violencia de la que luego la acusaría en la Justicia.

El celular grabó más de ocho horas y registró también el momento en el que Urcera regresó a la casa en la que hasta ese momento convivía con Nicole y sus tres hijas: Indiana, Allegra y SIenna. Al llegar, el conductor le habría transmitido a la adolescente su bronca por las constantes peleas con su madre y luego disparado la polémica frase contra la joven de quince años.

En este contexto, Karina Iavícoli, en Intrusos, dio a conocer las razones que desataron aquella discusión entre Nicole, Urcera y la propia Indiana. "Yo les voy a contar lo que sé de primera mano -expresó la periodista-. En una carrera de autos, lo quiero decir con cuidado porque siento como si hablase de mi hija y me gustaría que hablaran bien de ella", comenzó diciendo.

Y siguió: "Cuando estaba todo bien, que las tres nenas acompañaban a su mamá a ver a Urcera, Manu habría detectado que un pibito de dieciocho estaba como muy cercano a la nena que, en ese momento tenía catorce. A él le pareció que no estaba como para encarar una relación de noviecitos y la alertó a Nicole. A partir de esa información -continuó Iavícoli-, Nicole, como cualquier madre haría, le dijo como que todavía no estaba para tener un novio".

La panelista aseguró que eso "habría sido tremendo para su hija" y aclaró que a la adolescente de 15 años "no le gustó ni un poquito que le pusieran ese límite". "Se re contra enojó y prefirió cambiar de casa e ir a vivir con Cubero, no porque él no le ponga límites, porque es un excelente padre, pero ante el enojo eligió estar en un lugar donde no está la madre todo el día ‘tiki-tiki’”, sentenció.

Indiana armó en diciembre del 2022 sus bolsos y se instaló en la casa que su padre comparte con Mica Viciconte. Desde entonces, la Justicia intentó avanzar en una revinculación entre madre e hija, pero no hubo caso. "La relación de Nicole con la hija está complicada. La nena no quiere saber nada con la madre", había precisado Varela.

De todas formas, la adolescente cumplió los 15 años el 18 de octubre y ese mismo día, Nicole se reencontró con ella luego de varios meses. Antes, Indiana había cenado con Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hermanos en Kansas de Pilar. La celebración consistió en ir a jugar al bowling junto a sus amigas del colegio, sus hermanas, Sienna y Allegra.

Luego, siguieron el festejo en la casa de Pilar, que incluyó jugos de mesa, inflables y la comida sanguchitos, fosforitos, pizzetas, masitas y dos tortas. En total, la celebración que le organizó su padre contó con 60 invitados. Al día siguiente, Nicole hizo lo propio y le celebró los 15 con su círculo íntimo.