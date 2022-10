"¡No le paguen ni un euro a Wanda!": Icardi y la reunión secreta en la que le declaró la guerra

Wanda Nara regresó el fin de semana a Turquía y no tardó en compartir un sinfín de historias y videos junto a sus cinco hijos. La empresaria aún no se mostró con Mauro Icardi y dio a entender que se instaló en el lujoso Sheraton de Turquía, en vez de compartir techo con su todavía marido. La reunión clave que el delantero tuvo con las autoridades del club turco y la millonaria guerra que le inició a la empresaria.

No sólo los medios argentinos siguen el minuto a minuto de la eterna separación de los Icardi. Hay que decirlo: el escándalo mediático por la vida personal del flamante delantero del Galatasaray no cayó bien ni en la hinchada, ni en la dirigencia del club. De acuerdo a lo que consignan los medios deportivos turcos, el futbolista mantuvo una reunión de mesa chica en la que exigió que su todavía mujer no cobre el millón de dólares que le corresponde por haber sido quien llevó adelante todas las negociaciones del millonario contrato con el que desembarcó en Estambul.

"Mauro Icardi, a quien el Galatasaray fichó cedido por el Paris Saint-Germain, está en la agenda más por su relación con Wanda Nara que por su rendimiento en el campo de juego", critica la prensa turca, al tiempo que advierte: "Se rumorea que Wanda Nara, quien también fue mánager de Icardi, incluiría al Galatasaray en el caso de divorcio que iniciará contra el astro argentino".

En pleno tira y afloje con el padre de sus hijas, Wanda le habría enviado una factura por un millón de euros al club turco para cobrar sus honorarios por el pase. "Mientras discuten cómo se dividirán la fortuna de sesenta millones de euros, se incluyó al club. Al parecer, Wanda emitió una factura a la comisión directiva por un millón de euros por el pase de Icardi al Galatasaray".

Notificado por las autoridades de la factura que envió Wanda, el delantero habría mantenido un encuentro con los directivos en el que se comprometió a "focalizarse" en su rendimiento como futbolista y evitar más "escándalos" con su todavía mujer. Pero, ¿qué exigió a cambio? Que el club no le transfiera ni un euro del millón que la empresaria reclama por sus gestiones como representante.

Semanas atrás, fue la propia Wanda la que se encargó de deslizar que ya no representaba más a su marido, aunque aclaró que su intervención fue clave en las negociaciones con el club turco. "Mi rol es encontrarle el mejor contrato que pueda tener y, hoy por hoy, Mauro tiene un contrato que más de la mitad de los jugadores de la Selección no tienen, en cuanto a lo económico. Hasta al pase a Turquía fui la única".

"El futbolista argentino afirmó que Wanda ya no es su representante y rechazó la solicitud de Wanda Nara al Galatasaray, aduciendo que la solicitud es ilegal. Icardi no quiere que el club le pague a Wanda. El Galatasaray aún está a tiempo de pagar la comisión. Wanda le escribió a los directivos para que este dinero fuera depositado lo antes posible en su cuenta personal", refuerza la prensa turca.

Los detalles del millonario contrato que Wanda le negoció a Icardi en Turquía

Dursun Özbek, presidente del club, confirmó que Icardi cobrará un sueldo de 750 mil euros mensuales. Además, percibirá un bono de 75 mil euros si marca veinte goles en los próximos seis meses y un bono de tres mil euros por cada victoria.