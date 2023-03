“No le rompí todo porque soy tranquila”: la revelación de Camila Homs sobre el romance de De Paul con Tini

La guerra entre Camila Homs y Rodrigo De Paul tuvo momentos demasiado duros. Sobre todo, lo que sucedió antes y durante el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeón pero con un Rodrigo que había comenzado de la peor manera el torneo. Sin dudas, los idas y vueltas con la madre de sus hijos Francesca y Bautista, habían pegado muy fueron en su estado de ánimo. Pero todo cambió. Y ahora, Homs y el novio de Tini Stoessel viven tiempos de paz.

Claro que para eso tuvieron que firmar un acuerdo económico más que suculento. En primer lugar, la bella modelo fue a fondo. Pero, finalmente, sellaron una división de bienes que incluye la cuota alimentaria que corresponde al 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual, lo que equivale a 30 mil dólares por mes, un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios y un departamento en el edificio Lumiere a su ex pareja. A eso se sumó una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta.

Pero, en ese contexto, al ser invitada a República Z, el programa de María Belén Ludueña, la rubia reveló detalles sobre su relación con De Paul en la previa de su separación. En ese sentido, explicó: “Siempre estoy rodeada de la gente que me hace bien, de mis hijos, de mis amigas, de mi familia, estoy muy contenta. Para mí ser buena madre lo inculqué de mis hijos, ellos me enseñan día a día", empezó diciendo la modelo.

También habló sobre su hijo, Bautista y dijo que se parece mucho a ella: "Es muy parecido a mí físicamente y también tiene una personalidad parecida a la mía y la nena mucho más al papá: tiene un carácter muy fuerte, es muy decidida, si se le pone algo en la cabeza no se lo vas a sacar”. Y sumó: “Yo también soy una mujer decidida, que va para adelante, pienso en algo y no pasan ni cinco segundos y ya lo estoy haciendo".

En tanto, al describirse, también dijo: "A veces mis amigas me dicen: ‘Camila, pará, preguntame a mí antes’. Esto me jugó en contra en algunos momentos, en mensajes, en pavadas, que yo misma leo diez minutos más tarde y me digo: ‘Camila, ¿con qué necesidad hiciste esto?’. Si lo pensara un poquito más quizás no lo haría, pero no lo controlo”.

Ahora, la panelista de ¿De qué signo sos?, que conduce Viginia Gallardo, ahondó en la relación de 12 años que tuvo con el ex jugador de Racing y reveló sobre el momento en el que se enteró sobre el noviazgo de su ex y Tini: “No le quise romper todo porque soy muy tranquila, así como me ven”. En ese sentido, explicó: "Yo creo que las cosas se hablan. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok te respeto. Chau, mi amor. Vos te lo perdiste".

Por último dijo sobre las infidelidades que habría sufrido y también sobre su comportamiento en las relaciones románticas: "Yo soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada". Además dijo: "Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito. Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible".