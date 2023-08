"No les hagan caso": Tiago PZK se diferenció y fulminó a los cantantes que criticaron a Milei

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron muchísimas puertas abiertas. En primer lugar, el batacazo de Javier Milei, también su sorpresivo romance con Fátima Florez y como si fuera poco, una grieta entre los traperos más famosos del país: por un lado se ubicaron aquellos que deciden hablar de política y por el otro, los que se preocupan por problemáticas sociales y buscan dar una bajada de línea por un país mejor. En ese sentido, Lali Espósito, Trueno y Catriel dieron un mensaje de preocupación tras la victoria del candidato a presidente por La Libertad Avanza y de la vereda de enfrente, se ubicó Tiago Pzk bajo un mensaje de “no hacerle caso a los artistas”.

Claro está que no todos piensan lo mismo, pero justamente el ambiente donde más marcado quedó fue en la música urbana de hoy en día. Los cantantes de ahora que integran el trap principalmente se muestran sumamente unidos, graban colaboraciones, asisten a sus shows e incluso se refleja una amistad por fuera de lo laboral. Aun así, las PASO trazaron una delgada línea con la cual quedó reflejado de qué lado de la mecha se encuentra cada uno.

El domingo 13 de agosto los resultados marcaron que Milei ganó las elecciones con el 30% de los votos, algo que cayó como un balde de agua fría debido a sus propuestas de Gobierno que marcaban eliminación de Ministerios, privatización de la salud, educación, eliminación del Banco Central, dolarización y, entre otras tantas cosas, se mostró en contra de la Educación Sexual Integral, el Aborto Legal y el Matrimonio Igualitario.

Fue por ese motivo que algunos de los músicos decidieron manifestarse a través de sus redes sociales mostrando la preocupación de que en las urnas se haya elegido un candidato con ideales muy antiguos. La primera en manifestarlo fue Lali Espósito que tras ver el resultado escribió: “Qué peligroso. Qué triste” y tras recibir una catarata de comentarios negativos, la cantante retrucó con un posteo aún más largo y explicativo.

"No me pone para nada mal que me ´bardeen´ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ´otro bando´ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", afirmó.

En la misma línea, concluyó: "Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ´cómodo´, pero no soy así. Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos".

En segundo lugar, quien no tardó mucho más en plantear su pensamiento fue Trueno, que nunca se queda atrás cuando se trata de política y sociedad. Muchas de sus canciones refieren al país, a los gobernadores, a la Policía que destruye y a la población como víctima. Es sin dudas uno de los referentes que más se la juega a la hora de hablar sobre Derechos Humanos y una vez más lo constató en su Twitter. “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, manifestó, haciendo hincapié en todo lo que buscará eliminar Milei.

Al día siguiente, Catriel que lleva varios hits tanto en su carrera, como solista y en colaboración con su amigo de toda la vida Paco Amoroso, llevó el discurso por el lado de la empatía y su preocupación por el acceso a la salud y a la escuela pública mediante un video en su cuenta de Instagram. En el mismo, contó su historia de vida y aprovechó para dejar un mensaje de cuidado con lo que se elige para el futuro del país.

“Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público, y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación”, dijo el cantante y continuó: “Si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto. En más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”.

“Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde mi amor”. Además, reafirmó: “¡Ojo! porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque esos son derechos”. Fiel a su estilo y comprometido con el contexto, el músico sostuvo que “es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar”.

Si bien los tres mensajes que brindaron los compositores demuestran preocupación por el candidato elegido, también intentan dar un llamado de concientización sobre lo que podría llegar en caso de que La Libertad Avanza gane las elecciones en octubre. En este contexto, fue justamente Tiago PZK quien les bajó línea a sus colegas y les aconsejó a sus seguidores de que a la hora de ir a votar, “no le hagan caso a ni un artista”.

En primer lugar, el oriundo de Monte Grande filmó un video para su cuenta de Instagram que decía “Gente, voten a Javier Milei porque Massa le está dando a tu guacha”, algo que en primer lugar se lo tomó como provocación para el resto de los artistas que se manifestaron en contra del candidato y a la vez como un chiste de mal gusto, ya que hizo referencia a dos posibles presidentes de la Nación.

Su comentario tuvo un gran número de respuestas negativas y, claro está, no eran las esperadas. Tras una ola de cuestionamientos en sus redes sociales y comentarios que afirmaban que el artista estaba buscando reclutar votos para Milei, a Tiago no le quedó otra que eliminar el video y hacer otro aclarando lo que quiso decir y “aconsejando” a sus seguidores. Tras la negativa, indicó: “Obviando que lo de Milei fue un chiste porque hay gente que se empieza a sentir zarpada pensando que es verdad, el único consejo que les puedo dar a mis seguidores es que se informen antes de votar. Que se informen en las campañas de quién, qué y cuáles son las ideas que propone cada político”.

De esa manera, apuntó directamente contra sus colegas que días atrás habían brindado sus opiniones en las redes sociales. “Otro consejo más es no le hagan caso ni a un artista, ni a un futbolista ni a un periodista sobre a quién tienen que votar. Ustedes tienen que informarse y a su criterio votar a quienes le parecen”. ¿Habrá sido una mojada de oreja para diferenciarse del resto de los traperos que quisieron dar un mensaje político? Lo cierto es que si buscó dar una imagen positiva logró el efecto contrario, porque de esa manera lo que hizo fue ponerse de la vereda contraria de sus colegas de una manera poco amigable.