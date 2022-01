“No me alcanza”: Cinthia Fernández publicó el ticket de una compra y mostró cuánto le pasa Defederico de cuota alimentaria

“Que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández no es mi problema”. La frase la lanzo Matías Defederico durante una de las últimas peleas mediáticas que tuvo con su ex mujer y madre de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca. Por aquel entonces, ello lo había acusado de no pagarle la cuota alimentaria y el mostró en su cuenta de Instagram los detalles de la transferencia. Aunque sin mostrar las cifras.

Ahora Cinthia fue un pasó más allá y dio a conocer qué cantidad de dinero le pasa el ex futbolista como cuota alimentaria. De esta manera, la ex panelista de LAM comienza una nueva batalla en la guerra que mantiene con su ex desde que decidieron separarse.

Es importante recordar que tras las fiestas de fin de año, Fernández denunció a Defederico por haber tomado alcohol durante la cena del 31 de diciembre y que luego no estaba en condiciones de manejar para llevar a sus hijos a la casa de Cinthia. Por ese motivo, ella decidió ir a buscarlas y relató que fue una odisea porque no sabían en qué lugar estaban celebrando.

Después de eso, indignada porque Defederico evitó manejar y no poner en peligro a nadie, y ella tuvo que salir a buscar a las nenas, lo denunció en Instagram. Además, Cinthia rompió el pacto que habían firmado en la Justicia y quebró el régimen de visitas de Defederico, a quien no le permitió ver a sus hijas durante más de 10 días. Por ese motivo, la jueza de Familia le puso una orden de restricción al ex futbolista y le exigió a la vedette que respetara el régimen.

Hasta hace pocas horas, parecía que reinaba la paz entre la bailarina y el ex jugador de Huracán. Grave error. Cinthia utilizó una situación tan común como salir de compras para dejar en evidencia que el dinero no le alcanza. Desde su cuenta de Instagram, grabó cómo paseaba entre las góndolas de un supermercado y cómo llegaba a la caja.

Hasta ahí, todo normal. Pero, un rato más tarde, Fernández publicó una foto del ticket de compra en el mercado y lo comparó con el comprobante del depósito que le hizo su ex marido por la cuota alimentaria para sus tres hijas. En la factura de compra se leía que había gastado $58.480,22, pero por los descuentos del día, terminó pagando $57.519,13.

A eso le sumó varias frases a modo de queja. En ese punto, Cinthia escribió: “Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto… Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”. Y completó: “Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueves los chicos viven del aire. Y encima (tengo) que aguantar que me difamen y violenten”.

Y fue en ese instante en el que llegó el palazo para Defederico porque junto al ticket, Cinthia fotografió el comprobante de la cuota alimentaria, depositada el 10 de enero. “No me alcanza, viejo, ni para el super”, escribió la bailarina. Y finalizó con una dura acusación contra su ex pareja: “Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”.

Pero, por supuesto, cuando Fernández arranca con las acusaciones, no se detiene. Por eso, publicó otros gastos que tienen sus hijas como la cuota del colegio, las actividades extracurriculares, los uniformes de la escuela, los útiles, libros y demás cuestiones. “El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, reflexionó la ex panelista de Ángel de Brito.

Por supuesto, Defederico eligió no responderle. Luego del enfrentamiento en la Justicia y en las redes, sabe que su juego debe ir por otra parte. Por eso, no se tomó un minuto en contestarle. ¿O sí? Porque al rato de las acusaciones de Cinthia, Matías posteó una foto en la que está Laura, su actual novia, y una de sus hijas mellizas, y le agregó la frase “Hermosas mías”.

También subió una captura que le envió otro papá que viven un enfrentamiento con la madre de sus hijas, y relató que recibió infinidad de mensajes por ese tema. Por eso, escribió en dicho posteo: “Juro por mis tres hijas que primero voy a luchas por ellas y después voy a ser la voz de todos estos hombres que padecen lo mismo”.

Y finalizó: “Muchísimas gracias a las ONG y miles de personas que me escribieron para hacer justicia de esos padres que quieren poder cumplir con su rol de padres y no los dejan. De ahora en más, voy a estar al lado de todos ellos por todas las denuncias falsas y que esta Justicia sea parcial, tanto para el hombre como para la mujer. Porque cada uno no tiene el culo sucio, tiene la frente bien alta para poder afrontar todo esto sin miedos y con la posibilidad de poder ayudar. Lo voy a hacer por mí, por mis hijas y por todos los hombres que padecen lo mismo. La violencia no tiene género”.