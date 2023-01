“No me arrepiento": Camila Homs habló de la arenga contra Tini y de los chats privados con De Paul

La conflictiva separación entre Rodrigo de Paul y Camila Homs parece no tener descanso, aun cuando se muestran signos de arrepentimiento por parte de sus protagonistas. Es que, luego de que se la viera a la madre de Francesca y Bautista arengando al público de una fiesta mientras cantaba contra Tini Stoessel, ahora la rubia pidió perdón por lo que pasó, aunque eso no le impidió quedarse afuera del VIP de la Fiesta Bresh que se hará en Uruguay.

La ex del futbolista campeón del mundo se refirió a la situación que se vio el último fin de semana, cuando en los festejos por año nuevo en las playas uruguayas, arengó a quienes desde abajo le cantaban "oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da".

"No puedo creer la de cosas que salieron a decir, medio que me mataron. Cuando escuché los audios me sentí mal, en el momento tenía un parlante al lado y juro que no escuchaba lo que gritaba la gente", confesó Camila ante Socios del Espectáculo. La rubia aseguró que se arrepintió de lo que pasó y que "si estaba 100 por ciento sobria no lo decía", para luego reafirmar que ella "no escuchaba lo que decía la gente" y que sin entender lo que cantaban se sumó a eso.

Y como la venganza es un plato que se come frío, ahora la cantante tuvo la oportunidad de que Camila se arrepienta de sus palabras desubicadas, ya que, según detalló el conductor Ángel de Brito en LAM, la organización de la Fiesta Bresh, que por primera vez se hará del otro lado del Río de la Plata, le negó a Homs los seis pases VIP que le pidió para concurrir con sus amistades.

Si bien no existe confirmación alguna de que la ex Disney haya movido sus contactos para dejar afuera a la madre de los hijos de su pareja, se sabe que desde la Bresh tienen muy buena relación con Tini, porque ella siempre estuvo cerca del evento, desde los tiempos en los que salía con Sebastián Yatra, y hasta tiene que ver mucho con su actual popularidad, ya que muchas veces cantó en las distintas ediciones del festejo tan popular entre los famosos y famosas de la Argentina.

Aunque, según el conductor de LAM, la misma organización priorizó su relación con la artista antes que darle un lugar especial a Camila, aún Stoessel no estando en Uruguay ni en la lista para concurrir a la fiesta. Igualmente, durante su intervención en el programa de Canal 13, también aclaró que su relación con el ex "ya recontra está" porque ella está "muy en otra" y ni piensa en eso.

También se refirió a los chats que se filtraron, por los cuales De Paul le inició una demanda por amenazas. Ella, no sólo negó que estuviesen adulterados, sino que reconoció que eran de su autoría, aunque también criticó que se hayan viralizado. "Me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados, porque era algo muy interno y familiar, y me shockeó verlo", sostuvo Camila.

Al mismo tiempo aseguró que no se arrepiente de haber dicho lo que se leyó, porque considera que tiene sus "motivos para estar enojada", y negó que vaya a intervenir para evitar que el padre de sus hijos se vincule con ellos. "Por más que esté re caliente, trató de no mezclar las cosas con la relación con los niños", precisó.

Luego continuó con su autocrítica y reconoció que cuando se enoja es muy frontal. "Te digo todo lo que pienso y a veces hiero mucho. Lamentablemente es lo que me sale", indicó. Aún comenzando a pagar su rivalidad con Tini, Camila aseguró que agradece que las personas con las que se cruza le demuestran mucho cariño quiere mucho y que eso lo agradece un montón. "Se re nota, y es re lindo. Después en redes está la gente que te quiere y la que te mata. Yo, por suerte, me quedo con los comentarios positivos y los malos no", señaló.