"No me dejés echarlo a...": el mensaje de la "China" tras el furioso estallido de Wanda

La novela sin fin sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Después de que Wanda Nara sorprendiera con un viaje exprés a la Argentina, se supo que Eugenia "la China" Suárez aprovechó que Mauro Icardi estaba solo en París para intentar retomar el contacto. El llamativo silencio del futbolista, la crisis de la ex Casi Ángeles con su novio español y la furiosa (y lapidaria) reacción de la rubia.

"¿Hola?". Ese fue el mensaje que Icardi recibió de la "China" Suárez en su teléfono celular, justo cuando su mujer se encontraba a kilómetros de distancia en la Argentina. Atento al escándalo que se desató la última vez, el delantero no tardó en ponerla a Wanda al tanto de lo que sucedía y, como era de esperarse, en cuestión de segundos la captura de pantalla llegó a todos los medios.

Quien recogió el guante fue Luli Fernández, amiga íntima de Zaira Nara y ahora panelista televisiva. Lejos de bajarle la espuma al escándalo, la también modelo se puso en contacto directo con Wanda, quien le respondió cuando llegó a su mansión parisina y le preguntó por el mensaje de la "China" a su marido.

"Hola Luli, todo bien. Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo estaba en Baires). Ahora que llegué (a Francia), vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", le aclaró la empresaria.

Luli aprovechó y le preguntó si era cierto que la actriz ya había intentado comunicarse con el futbolista a través de los teléfonos de su entorno. "Sí (le escribió), desde el del peluquero. Mauro la bloqueó de todos lados", reconoció Wanda, al tiempo que disparó: "No le importa nada, lastimó a muchas familias".

"Soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo (por el de Eugenia Tobal y Nicolás Cabré) y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella, sólo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema", remató Nara.

Atenta a lo que sucedía, la "China" (quien además atraviesa una fuerte crisis con el empresario español Armando Mena Navareño) sorprendió a todos al abrir una encuesta en su Instagram, en la que les preguntó a sus seguidores: "¿Qué canción no podés parar de escuchar?". Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero, filosa y siempre punzante, Eugenia subió el tema que ella no puede parar de escuchar y la letra, claro, convirtió al posteo en un encriptado mensaje.

La canción, Equilibrista, es del cantante argentino Celli, quien saltó a la fama por formar parte de la banda Salvapantallas. "Hay una nube que parece que me sigue por ahí, ¿cómo puedo creer en algo si antes no creo en mí?", reza uno de los pasajes. ¿Mensaje para Mauro?