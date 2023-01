"No me grabés, boluda": Maxi López estuvo con Wanda y se habla de "la venganza" a Icardi

El lunes Wanda Nara ameneció con su ex marido, Maxi López y sus cinco hijos en su casa en Nordelta, algo que sorprende aunque ya se los había visto juntos caminando por el shopping Las Palmas del Pilar. Como están de vacaciones, el ex futbolista y la mediática estarían aprovechando para pasar un tiempo de calidad y así sanar la relación que se rompió hace más de una década.

El problema es que parece que esta reunión no podría hacerse pública. Esto lo gritó López que le advirtió: "No me grabés, boluda". Ella se rió y se justificó: "Para que quede el recuerdo". Espontánea, Nara estuvo registrando algunos momentos: foto de López con sus tres hijos en el living que ella tituló "Reunión López", otra en la puerta de entrada de la casa y otro video en el que se los ve a los cinco hermanos disfrutando de la pileta. Sin embargo, duraron solo unos minutos en línea.

El ex futbolista y la empresaria de cosméticos estaban en composé, de entre casa. Ella vestía un jogging gris, él de remera blanca y short, con alpargatas blancas en el living y en el patio frente a la pileta. Solo los acompañaba un mate y la linda energía de quienes comparten un desayuno con sus hijos.

La mediática en Buenos Aires se quiere quedar, pero sus hijas deberían ir a clases presenciales. "Se volvería a Turquía", esta posibilidad es la que deslizó Ángel De Brito quién difundió que habló con ella y aseguró que ella quisiera quedarse a vivir en Argentina y trabajar acá pero, “va a ir y venir por los chicos". Por tanto, cobraría sentido que la propia Wanda alentie una reflexión sobre el amor y el odio que subió en sus historias el domingo.

Cómo fue el fin de semana de Wanda Nara

El sábado, Wanda estuvo compartiendo la pileta, después un partido de fútbol y luego una noche de sushi con su grupo de cinco. Descansando, no perdió la oportunidad para mostrar la pasión que siente por compartir con sus hijos y de la búsqueda personal que está intentando hacer por sí sola. En el medio, aprovechó la pasividad del momento junto a sus hijos en la pileta para hablar con sus fans a través de su cuenta personal de Instagram. Abrió el cuadrado de "preguntas" y, luego, eligió compartir sólo cuatro, aunque todas hacen referencia de su vida actual.

La primera que respondió es sobre sus hijos porque los cinco son trotamundos. A pesar de que ahora se encuentran de vacaciones, ellos deben aún rendir exámenes y prepararse para estar al día con la educación. “Tienen una maestra todos los días de sus vidas. La misma que tenían en Europa sigue con ellos aquí. Los ayuda a preparar los exámenes que rinden online y a presentar los trabajos prácticos que hacen”, indicó la mediática en el ida y vuelta.

No obstante, ésta aclaración que brindó solo correspondería a los sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de su relación con López, quienes sí pueden seguir sus estudios de manera remota, no así Isabella y Francesca que son de su matrimonio con Mauro Icardi quienes deberían ir presencial.

Las siguientes preguntas que se jugó por responder fueron: si tenía pensado abrir locales en Argentina, quién fue el amor de su vida y si estaba sola o acompañada. Sobre la primera, dijo que planea abrir locales en el interior del país para vender sus productos cosméticos. Después, profundizó en que todavía es muy joven para saber quien fue el amor de su vida, por lo que abrió una puerta a un posible nuevo romance o un acercamiento al actual o el anterior. Sin embargo, cuando respondió sobre su situación sentimental en la actualidad dijo estar "conociéndose a sí misma".

Todavía no queda claro si perdonó o no la infidelidad de Icardi pero, de acuerdo a las frases que elige estratégicamente mostrar, los seguidores eligen creer que cada una de ellas corresponden al futbolista del Galatasaray. Lo que sí está a la vista de todos es que disfruta de su estadía en su casa en su país natal donde "se desvela" como dijo, aprovecha a modelar sus mejores conjuntos de ropa interior en el cómodo sillón de su living.

Sin embargo, un hecho del que todavía no se pronunció: la posiblidad de que haya habido un romance entre Floppy Tesouro y su marido. Por las dudas, para negar culpabilidad, la modelo y cantante le mandó un fueguito a la foto hot de Wanda en su casa.