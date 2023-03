“No me la quiero cruzar más”: Occhiato contra Nati Jota, un sueldo miserable y la chicana a De Brito

A finales de febrero, Nati Jota sacudió a los fans de Nadie dice nada cuando contó que dejaba el programa de Nicolás Occhiato. La decisión no había quedado muy claro. Pero al aire, y en medio de la supuesta emoción del resto de sus compañeros, entre los que estaban Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, la influencer contó que dejaba el envío.

Ese dia, Occhiato dijo: “No es un chiste. Vamos a contextualizar la situación porque esto no se lo espera nadie. Nosotros tampoco. Pasó ahora, en este último tiempo. Yo también estoy nervioso, eh, pero porque no sé cómo manejarlo... Pero es una realidad”.

Fue ahí que Nati dijo: “Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”. Y agregó: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, en Luzu. Ya lo saben todos los que están acá. Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí".

Luego aclaró: "Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé donde”. Y siguió: “Se me plantó esta idea y empecé a sentir que no estaba dando mi cien quizás, y no me parecía justo para el proyecto por todo lo que me dio, lo que significa y tampoco para mí misma”.

Y agregó: “Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir".

Y la influencer finalizó: "Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”.

Claro que el final de aquella relación laboral comenzó a generar rumores de todo tipo. Uno de ellos fue publicado por Ángel de Brito, quien dijo que los primeros inconvientes entre Nati y Occhiato, que es dueño de Luzu TV, nacieron por los sueldos. Entonces, el conductor de LAM aseguró que Nati cobraba 70 mil pesos mensuales.

Tras los dichos de De Brito, otros rumores inundaron las redes sociales. Desde que el sueldo era mucho más bajo y que había arreglos por publicidad que correspondía a Nati Jota hasta que Occhiato se había quedado con los porcentajes que le correspondían a la joven. También se habló de un supuesto romance que terminó mal porque ella le puso un final y se enganchó con otro joven. El tema nunca se aclaró. Pero al ex de Flor Vigna le gusta hacer chistes sobre el tema.

Al recibir un mensaje de Luzu que decía: "Siempre mirándolos desde el trabajo. Extraño a Nati", Nicolás lanzó: “Le mandamos un beso a Nati, que ya no está con nosotros". Entonces el resto de los panelistas se rieron, incluso Momi Giardina, quien ocupó el lugar de Jota a los pocos días de su renuncia.

"¿Murió?", preguntó uno. Y Occhiato, con ironía, respondió: "Sí, para nosotros sí". "¿Qué onda el vínculo ahora con Nati?", consultó Flor Jazmín. "Yo no hablé más con Nati. No me la quiero cruzar más", dijo Occhiato. Enseguida, llegó el palazo para De Brito. Fue a través de un audio de Lizy Tagliani.

Al ser invitada al programa, Lizy dijo: "No sé. Cuando Nico Occhiato aumente los sueldos. Lo leí en Twitter que dice que no le paga y se fueron todos, se fue Nati Jota porque no le pagan bien. Ahora me pongo a googlear quiénes son todos y les confirmo". Fue ahí que Occhiato afirmó: "Tengo 70 lucas. Lizy, que me sobraron desde que se fue Nati".