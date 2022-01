"¡No me lo banco más!": los hijos mayores de Wanda Nara en guerra con Icardi por los cuernos

No todos pueden hacer un borrón y cuenta nueva. Pese a que Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran en plena reconciliación, los hijos mayores que la empresaria tuvo con Maxi López no estarían del todo conformes con el modo en el que el delantero del París Saint Germain se comportó con su madre y habría tensión en la mansión de París.

De acuerdo a lo reportado por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien más se opuso a la reconciliación con Icardi fue el mayor de los hijos de Wanda, Valentino; quien en cinco meses cumplirá ya 13 años. "Lo que me cuentan es que los hijos en común que tienen Maxi López y Wanda ya no querrían saber más nada con Icardi. Todo lo que pasó provocó que esa relación que era buena se convirtiera en todo lo contrario", precisó.

"'No me lo banco más!', habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre Wanda después de lo que pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también, después de todo lo que ocurrió", sumó.

Cabe recordar que tanto los medios argentinos, como los franceses e italianos se hicieron eco del escándalo que se desató después de que la propia Wanda revelara en una historia de Instagram que su marido y padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, le había sido infiel con Eugenia "la China" Suárez.

"Valentino es el más afectado en esta historia, según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilo el asunto, quizás es porque son más pequeños", reforzó el periodista.

Lo cierto es que además de la resistencia de Valentino, Icardi tampoco cuenta con el visto bueno de su cuñada, quien además vivió una fuerte crisis con su pareja, el empresario Jakob Von Plessen, por su participación como "cómplice" durante el affaire con la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

El enojo de Zaira fue público y quien lo reveló a comienzos del mes de diciembre fue la propia Wanda. Todo sucedió en la improvisada entrevista telefónica que Zaira le hizo, en el marco de su reemplazo a Florencia Peña en la conducción del programa Flor de Equipo.

"Quiero que Zai vuelva al grupo familiar (de WhatsApp, integrado por las hermanas y sus respectivas parejas). Eso me gustaría mucho", deslizó con marcada intencionalidad Wanda al aire, al tiempo que Zaira esquivó el tema y se refirió a la colonia de vacaciones a la que luego mandaron a todos sus hijos cuando los Icardi visitaron la Argentina por las Fiestas: "¿Llenó los formularios? Le pasé siete formularios para que complete con los datos de los chicos, le dije que los tiene que llenar él".

Wanda tomó nota de la incomodidad de su hermana, procuró no volver a hablar de Mauro, pero le respondió con una dura chicana: "No conozco a una tía que vea a sus sobrinos después de tanto tiempo, que viven en otro país y mande a todos a la colonia. Una colonia pupila prácticamente".

Un día después del cruce televisivo, Analía Franchín retomó la agenda pendiente e incomodó a la conductora. "Chicos, no pueden tirar todo por la borda por una huevada. Déjense de joder y a Mauro no me lo trates más mal pobre, es más bueno. Vos siempre hablaste maravillas de Mauro, eso vale más que un día en París", le espetó al aire.

"Se puede tirar todo a la miércoles por una sola noche, así que yo no sé si estoy tan de acuerdo", le respondió Zaira, en línea con la dura posición que, de acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, mantiene puertas adentro. "Si bien es cierto que Nora (la madre de las Nara) apoyó la reconciliación, Zaira fue la que desde Buenos Aires le decía que no era una buena idea. Llegó a pedirle que hiciera las valijas y se viniera a la Argentina. Todo eso fue cuando estaba terminando de litigar con Maxi López la casa de Santa Bárbara. Para Zaira la infidelidad fue mucho más grave", reconocieron desde el entorno.