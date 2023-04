"No me parece gracioso": Vicuña habló sobre los rumores que lo vinculan a La China Suárez

Eugenia La China Suárez y Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking, estarían atravesando una fuerte crisis de pareja. O así lo demuestran los posteos que ambos hacen en sus respectivas redes sociales. Por ejemplo, Vicky Braier, alias Juariu, comprobó que la actriz comenzó a eliminar algunas de las publicaciones que compartía con el músico. Lo propio hizo el artista, quien alimentó las versiones de separación con dos filosos tuits: "¿Acaso no tenemos espacio para cometer errores?”, fue el primero y en el segundo citó una frase de “De Nada”, uno de sus últimos lanzamientos musicales: “Tú juegas con uno y después pasas al siguiente”.

Como si esto fuera poco, durante el show que dio Rusher el 24 de marzo, “hubo gritos” tras una discusión y desde Socios del espectáculo advirtieron que ella “lo terminó dejando plantado” delante de miles de personas. Incluso, en la misma línea destacaron que él no la acompañó al cumpleaños de Mery Del Cerro, lo que encendió aún más la hipótesis de una ruptura. Y si faltara la frutilla del postre para demostrar el distanciamiento de ambos, la actriz se deshizo de toda la colección de gorras de Rusher que guardaba en su casa. "Creo que antes tenía ahí las gorras de Rusher", había advertido Juariu en uno de sus picantes publicaciones.

Lo cierto es que los rumores de crisis entre el cantante y la actriz comenzaron a salpicar a terceros, entre ellos a Benjamín Vicuña, quien planea viajar a Buenos Aires para ver a sus hijos (Bautista, Beltrán y Benicio, Magnolia y Amancio). Esto se debe a que en las últimas horas trascendió que ella había pasado el fin de semana en el departamento del actor, lo que originó versiones de un posible reencuentro que, lógicamente, se sumaron a las versiones de crisis. Cabe resaltar que a Vicuña se lo vinculó sentimentalmente durante los últimos días con una compañera de elenco con quien comió a solas en el restaurante del hotel donde se encuentra hospedado.

El actor se encuentra en Uruguay, en medio del comienzo de la filmación de la película El silencio de Marcos Tremmer. “Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso", aseguró el actor, visiblemente molesto por los rumores que lo tienen como protagonista, al inicio del descargo que publicó en su cuenta de Instagram. “Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”, cerró.

Rusherking y La China, comenzaron a dar indicios de que estaba comenzando una relación a mediados de mayo del año pasado. Incluso, por esa fecha, durante la madrugada post Martín Fierro, se los había visto a los besos en un after party de la entrega de premios confirmando los rumores que habían empezado a circular de un romance entre ellos.