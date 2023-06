"No me podía levantar de la cama": Tini se quebró en un show y reveló que sufre ataques de pánico

La salud mental es un tema recurrente del que más artistas se animan a hablar, sin ir más lejos Alejandro Sanz y Karina "La Princesita" hablaron sobre los temas que más lo interpelan en estos últimos días. Tini Stoessel empezó su gira por España y en una entrevista contó que sufrió ataques de pánico semanas antes de dar su shows en el país europeo. “Toqué fondo”, expresó con total sinceridad.

Al mismo tiempo, en su primer recital interrumpió la canción y en medio de una multitud de personas que gritaban su nombre habló sobre su salud mental y el video se volvió viral entre sus fanáticas. “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario”, expresó ella entre lágrimas.

Durante su estadía en Europa, le dio una entrevista a el periódico "El País", ahí contó que hace terapia diaria. “No me podía levantar de la cama”, dijo. “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, detalló.

“No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, expresó la estrella pop con plena sinceridad. Sin embargo, contó cuál fue uno de los motivos para buscar seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

Los lazos afectivos son determinantes al momento de que una persona atraviesa un momento delicado a nivel mental, amigos, familia y Rodrigo de Paul fueron la contención de la cantante. “Hace dos meses que estoy en terapia, todos los días”, reveló.

En su entrevista con El País también se refirió a las críticas que recibió durante su adolescencia, cuando alcanzó la fama por su protagónico en Violetta. “Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario y yo estaba comiendo leche con galletas con mi mamá. Creo que es una herida que me hicieron desde los 15 años”, reflexionó Tini.

“Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias”, lanzó la artista. Y expresó: “Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”.