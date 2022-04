"No me pregunten": Alina Moine se enojó por los rumores, pero no negó ser la novia de Gallardo

Las redes sociales estallaron días atrás, cuando se confirmó que Marcelo Gallardo y la periodista Alina Moine están en pareja. “Se aman profundamente”, reveló la panelista Luli Fernández, quien aclaró que se comunicó con un amigo muy cercano al DT de River que dio todo por hecho. Lo cierto es que después de estas declaraciones la periodista de ESPN fue abordada por la notera de Socios del espectáculo y lo primero que hizo fue negar que acompañó al "Muñeco" en su viaje a Salta.

Cabe destacar que la semana pasada trascendió que Moine había viajado con el técnico del Millonario. "Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?. A mí no me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se las voy a mandar a Lussich y Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo", afirmó, visiblemente molesta, arriba de su auto.

La periodista pidió, además, hablar de los temas que le competen, como el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 que dejó a la Argentina como líder del Grupo C, acompañada de México, Arabia Saudita y Polonia. "Mientras tanto, hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección argentina, de lo que quieras... pero no me pregunten más nada (de mi vida privada)", se descargó antes de dar por terminada la nota.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Haciendo oídos sordos del reclamo de Moine, la periodista del ciclo de espectáculos de El Trece insistió: "Decime si estás enamorada", a lo que la conductora sentenció: "No me pregunten más nada. El día que quiera contar que tengo novio yo mando selfie a todos". Vale aclarar que días atrás, Moine había negado estar de viaje con Gallardo: "No soy yo la que está en el viaje a Salta, es Josefina, que es la novia de un íntimo amigo de él".

Casi a la par, la diseñadora de moda Geraldine La Rosa -¿ex? mujer de Gallardo y madre de sus cuatro hijos- llamó a Karina Iavícoli para desmentir las versiones que se estaban circulando: "Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio. Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a 'Marcelo lo quieren destruir'".

De acuerdo con La Rosa, todo se trataría de versiones malintencionadas para desestabilizar al DT de River: "No soportan ver que sea un número 1. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está". "Y ella dice que sigue con Marcelo", concluyó Iavícoli. Hay que aclarar que en agosto de 2019 se había dado a conocer que Gallardo, quien hacía tan solo un mes se había convertido en papá por cuarta vez, se había separado de La Rosa.

Fue casi en simultáneo que trascendió que el técnico de River estaba comenzando una relación amorosa con la conductora de ESPN, Alina Moine. Fueron muchos los que se sorprendieron al oír de la propia boca de Gallardo que su relación con La Rosa había terminado. Ambos se conocieron a sus 14 años, cuando vivían en Merlo. Años más tarde, allá por 1997, se casaron.

Por aquel entonces, el ex futbolista había alcanzado la gloria con River al coronarse campeón de la Supercopa. Ese día, con 21 años, el “Muñeco” se metió en el registro civil de San Isidro, tomado de la mano con quien minutos después sería su esposa. Luego consumaron la ceremonia en el Palacio Sans Souci siete años después de que un beso los unió por primera vez en Merlo.

Durante estos años, Gallardo y La Rosa no perdieron el tiempo: ambos son padres de Nahuel, el lateral izquierdo de 21 años de River, Matías, quien tiene 15 años y se desempeña como enganche en las inferiores, Santino, de 12 años, que espera por un lugar en la institución de Núñez y Benjamín Keanu, que nació el 24 de julio de este años en la Clínica Suizo Argentina.

Es quizás el pequeño que recibió el nombre del protagonista de Matrix y John Wick, Keanu Reeves, el último atisbo de amor entre el técnico y la diseñadora de moda, quienes como muchas personas, padecieron las crisis lógicas de una relación. "Pero además de amarnos, seguimos juntos porque nuestros hijos son nuestra prioridad", destacaba hace un tiempo Geraldine en una nota con la revista Hola.

Durante aquella entrevista, en enero de 2019, la diseñadora confirmó que habían sufrido una crisis de pareja que lograron superar. A raíz de aquella reconciliación, nació Benjamín. “Tuvimos una crisis después de veinte años, pero pasamos un montón de crisis durante todo este tiempo. La familia perfecta no existe, somos reales”, explicó.

Y sumó: “Muchas veces nos intentaron separar porque no pueden creer que estemos casados hace tantos años, pero a nosotros jamás nos importó lo que dicen de nuestra vida privada, no le damos lugar a eso. Sabemos quiénes somos y nos hace muy feliz ver a nuestros hijos, eso nos hace fuertes y siempre salimos adelante”.

Por su parte, Moine es una muy conocida periodista deportiva de ESPN y admiradora del técnico que más alegrías le dio al “Millonario”. Ambos se conocieron cuando él seguía siendo futbolista. Pero el “flechazo de Cupido” habría sido en la fiesta del River Campeón. Aquella celebración se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2018, a raíz de la hazaña más importante del club de Núñez: la Copa Libertadores ante Boca en Madrid. Esa noche, Moine fue la maestra de ceremonias y Gallardo, lógicamente, se robó la atención de todos los invitados. Después de la fiesta, ambos se habrían quedado charlando y después de algunas salidas, habría nacido el amor.