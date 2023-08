"No me puedo hacer cargo de eso": el enojo de Vicuña con Pampita y el recuerdo de Natalia Oreiro

Días atrás, Carolina "Pampita" Ardohain fue consultada sobre si había alguna mujer del medio con quien no trabajaría, dejando afuera a Eugenia "La China" Suárez por obvias razones, y sin dudarlo afirmó: “Si hay, una. No lo haría porque me parece no tuvo empatía de mujer a mujer. De ella me lo esperaba. La he vuelto a ver cara a cara y todavía no le digo nada”.

Esta afirmación de la modelo, llena de misterio, revolucionó las redes sociales y muchos usuarios se aventuraron a nombrar a Isabel Macedo -que protagonizó junto a Benjamín Vicuña la tira Don Juan y su bella dama- como la dueña de ese comentario. Fue allí donde, según Pampita, la actriz mantuvo un apasionado affaire con quien fuera por entonces su marido.

Y, fiel a su temperamento, no dudó en agarrarla de los pelos cuando se la cruzó a las seis de la mañana en una fiesta de año nuevo en el boliche Tequila de Punta del Este. “Me pegó muchísimo”, reconoció la morocha, quien no dudó en hacer la correspondiente denuncia policial por agresiones en la seccional 12ª de La Barra. “No se los devolví porque no es mi estilo, pero tampoco la había provocado. Vino de la nada, hecha una loca”, aportó tiempo después.

Lo cierto es que las palabras de Pampita tenían nombre y apellido: Natalia Oreiro, de quien nunca quiso hablar y que, cada vez que se la mencionaron, frunció el ceño. ¿Por qué? En el año 2015, meses antes de que estallara el escándalo con La China, Vicuña fue vinculado a la actriz y cantante uruguaya, con quien protagonizo Entre caníbales, la serie de Telefe dirigida por Juan José Campanella.

En un breve resumen, el escándalo estalló cuando dieron a conocer que los actores se encontraban a escondidas en el camarín de ella. "Una estrella internacional estaba en su camarín y cuando fue a tirar la cadena de su inodoro, éste no anduvo y desbordó de agua. El productor llamó al mejor plomero que encontraron. Entra, le explican la situación y primero intentó con la sopapa. No pasó nada. Encontró algo raro”, había contado Jorge Rial en Intrusos hace ocho años.

La leyenda cuenta que el profesional "sacó todo, destapó el bañó, llamó al productor" y le mostró una bola gigantes de latex. "Éste le dice que no entiende… El plomero le dice que son preservativos, ¡son forros! Fueron tirando, descartando y se hizo una bola”, había agregado el hoy conductor de Argenzuela ante las risas de sus compañeros en el estudio.

Lo cierto es que este recuerdo generó malestar en Vicuña, quien no dudó en mostrarse molesto con la mamá de sus cuatro hijos por mencionarlo después de tanto tiempo. Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”, expresó el actor chileno haciendo alusión a la mamá de Blanca, Bautista, Benicio, y Beltrán.

En una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), Vicuña remarcó que le parece "muy autorreferente creer que tiene que ver" con su historia. "No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”. Por último, el artista se desligó de las palabras de su ex esposa. “No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende? ¡Sí!”, dijo, visiblemente molesto.