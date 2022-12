“¡No me vas a manejar más la vida!”: la madrugada de celos, violencia y locura de Camila Homs, Tini y De Paul

Tras el sufrimiento de Argentina a lo largo de todo el Mundial en Qatar 2022 llegó la felicidad absoluta con el triunfo contra Francia, la coronación y la imagen soñada por todos y todas: Lionel Messi levantando la Copa del Mundo. Uno de los estandartes del equipo fue Rodrigo De Paul, quien no la pasó bien en el primer partido de Arabia Saudita por su bajo rendimiento, recibió la visita de su novia Tini Stoessel y la descosió en el resto del torneo. Por eso, la vuelta a Buenos Aires fue de algarabía total.

Pero la alegría no le duró mucho. Un cruce con Camila Homs, su ex mujer, generó un nuevo escándalo a pocas horas de pisar suelo argentino. Desde la ruptura, nunca pudieron llegar a acuerdos, ni supieron generar una relación desde el respeto. Y en parte, sus hijos se transformaron en un botín de guerra o en un pase de facturas. Eso ocurrió con la llegada del mediocampista a Argentina.

Tras la caravana mundialista que duró cuatro horas y media y solo recorrió 15 kilómetros, De Paul le había prometido a Camila que iría a ver a sus hijos. Pero no contó con un pequeño detalle: solo entre el Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires había 5 millones de personas en las calles. La única forma de llegar hasta Puerto Madero, donde su ex vive con Francesca y Bautista.

Cuando Rodrigo le dijo eso a Camila, ella se enojó. Es que la nena esperaba con ansías ver a su padre y tener que esperar un día más, era una desilusión. Lo increíble es que ese idea y vuelta que pertenecía al ámbito de lo privado salió a la luz cuando Homs vio las imágenes de su ex en el Campo de Polo mientras Tini se le subía encima para besarlo. En Instagram, Camila subió una selfie enojada y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Luego hizo un video sin sonido donde se la puede ver tirando un beso a cámara para terminar haciendo “fuck you”.

Al otro día, De Paul al fin fue a Puerto Madero. Ahí vio a su bebé de poco más de un año y compartió un desayuno con Francesca en un bar de la zona. Luego habló con Camila y le dio que esa noche se llevaría a la pequeña para salir juntos. Jamás le dijo adonde. Y así estallaría el escándalo. En aquella jornada, Rodrigo fue al recital de Tini con su hija. Camila se enteró minutos antes. Para colmo, en ese show Stoessel le lanzó un dardo a Camila sin nombrarla: “Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal. Pero uno tiene que verse uno mismo, yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo”.

Después de eso, la familia Stoessel, Tini, De Paul y su hija se fueron a cenar. A las horas, el futbolista dejó a su hija con una niñera y se fue Tequila, el boliche de las celebrities en Costanera. Desde ahí hizo un posteo: "Les juro que tengo al lado a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón". Luego publicó una foto de Francesca en el VIP, junto a Tini.

Con la foto de la nena junto a la nueva novia de su ex, Camila estalló de bronca. Le mandó varios mensajes por WhatsApp a De Paul e insultos a través de mensajes privados de Instagram a Tini. Ambos la bloquearon. Lo que más le molestó a Camila no habría sido la presencia de su hija en el recital sino la difusión de la foto en los medios, algo que no había aprobado.

La respuesta de De Paul a su ex fue: "Ya decidiste que no venga a la final del mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos". Y Homs le dijo en referencia a Tini: "Creete eso, para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento". Entonces, el futbolista le dijo sobre la foto de su hija: "Ella decide todo y voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza".

Entonces, ella le respondió: "Ya te dije. Que no se me cruce (por Tini) y que no se cruce con mis hijos. NADA MÁS (Sic). Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto". Y Rodrigo le dijo: "Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes? No me vas a manejar más la vida". Fue entonces que Camila le contestó: "¿Viste? Y tranqui, que puedo ser mucho peor".

Pero después llegaron los peores mensajes. El primero fue: "Un millón de mensajes así. Te los mando, ¿sabés por qué? Porque sé lo que odiás y la cabida que le das a estas cosas, lo que dice la gente. No soportás ver la realidad. Ojalá te duermas con todo esto en tu cabeza". El otro fue durísimo: "Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia que se cog.. (Sic) a medio plantel de Argentina y a la mitad más una de las cantantes merque... como ella. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos". Y por último le tiró con todo: "Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo, no vas a tener más".

Después de eso no se volvieron a ver las caras. Pero De Paul sí vio a sus hijos. Lo hizo en la Noche Buena, que compartió con ellos y su familia. Después de eso, el futbolista regresó a Madrid junto a Tini, para reincorporarse al Atlético de Madrid. En tanto, Camila se tomó un vuelo junto a sus hijos y se instaló con un grupo de amigas en Solanas, un barrio cerrado de Punta del Este.

La historia entre los ex siguió con una denuncia penal. Marcelo Rochetti, el abogado del mediocampista, confirmó que su defendido presentó los chats en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de iniciar acciones legales contra la mamá de sus hijos por "amenazas", De Paul también denunció por el mismo motivo a su ex suegro, Horacio Homs. Por ahora no se sabe si había una respuesta legal de Camila.