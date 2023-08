"No nos podemos soltar": Fátima habló del "amor tántrico" y los abrazos estilo "sopapa" con Milei

El romance sorprendió a propios y extraños, y sacudió al mundo del espectáculo y de la política por igual: el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la humorista Fátima Florez están manteniendo un apasionado noviazgo desde al menos un mes. La primicia la dio Marina Calabró: "Los dos blanquearon al instante así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”.

Luego de esta contundente revelación, comenzaron a surgir un sinfín de teorías, especulaciones y "memes" en las redes sociales hasta que finalmente, la capocómica decidió romper el silencio y confirmar de su boca el noviazgo. “Le pregunté a Fátima detalles sobre esta relación. Me dijo que su vuelta pública va a ser en el micro estadio de Lanús el 22 de septiembre, ya que estoy le paso el chivo porque es la primera mujer que hace un micro estadio como humorista. Después se va a La Pampa, a Miami, a Santa Fe a hacer varios de sus shows”, comenzó diciendo Ángel de Brito, quien pudo charlar con Fátima y dio los detalles de aquella conversación.

Sobre el vínculo amoroso que la une al libertario, la humorista le contó al conductor de LAM que el viernes anterior de las elecciones estuvieron "juntos y pernoctaron". "Después, él se fue para el bunker y todo lo que ya se contó varias veces. Y me dijo que antes de despedirse, estuvieron media hora abrazados. Él es tántrico todo el tiempo. ‘¿Cómo media hora abrazados?’ ‘Sí, media hora’", contó De Brito.

Y siguió: "‘¿Pero media hora cómo?’, le pregunté. Y me dijo: ‘Como una sopapa’. No sé dónde pegaba la sopapa...Me dice: ‘No nos podemos soltar’”. Durante la charla que mantuvo con el periodista, Fátima también le confesó el que sería su mayor temor: “Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política. Yo no tengo nada que ver con esto (la política) ni me interesa”.

Finalmente en el ciclo de América TV, las "angelitas" sostuvieron al aire que la relación no sólo no le suma a Fátima, sino que además la puede "perjudicar" a futuro. Por este motivo, el conductor se tomó unos segundos para dar su propio análisis al respecto: “Están todos diciendo que acá hay plata de por medio, que lo hacen para la campaña, que por eso justo lo dicen ahora”.

Luego de esta confirmación, salió a luz la verdadera historia del código oculto “540”, que el libertario había mencionado tras el triunfo electoral en las PASO 2023. Recordemos que el candidato a presidente había incluido esa cifra en su discurso y en las últimas horas se explicó que fue para agradecerle a Fátima. “Siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos... El rol de 540 que algún día lo sabrán”, había dicho el economista.

Sobre esto, De Brito, aportó: “Ella fue la creadora del 540 y es un código entre ellos. A mí me dicen que fue ella la que lo creó. Ella es la famosa 540. Marina (Calabró) estuvo chequeando por todos lados y dice que el 540 es un código creado por Fátima ya en la pareja porque alude a tres vueltas de 180 que dio su vida. Dificilísimo como todo lo que dice Fátima”.

Después de varios rumores, se supo que ambos se conocieron el año pasado durante un almuerzo en el programa de Mirtha Legrand y que están saliendo desde hace 45 días. "Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente", le dijo Florez a Calabró.

El día que se conocieron en el programa de Mirtha, ambos protagonizaron un divertido ida y vuelta, ella imitando a la vicepresidenta Cristina Kirchner y él defendiendo su postura. “Cuando cobra para usted, no es partido judicial, son buenos. Cuando están en contra son los malos”, le dijo el libertario. “Cuando actúan todos juntos, en contra mía”, respondió Fátima. “Usted tiene unos cuantos que juegan, que los acomodó usted misma”, le contestó Milei.

A lo que ella, rápida de imaginación, lanzó: “Vos tenés ganas de jugar para mi lado, estás muy solito”.​​​​​​​ “Usted sabe que soy el más opositor de todos a usted. por algo se preocupa tanto de tenerme presente en sus discursos”, cerró el candidato.