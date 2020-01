No para de llorar: Cinthia Fernández fue víctima de un robo y reclama que le devuelvan los dólares

Además de estar pasando un mal momento por su separación de Matías Baclini, Cinthia Fernández atraviesa ahora una situación muy complicada, ya que denunció a través de sus redes sociales que le robaron su billetera con todos los ahorros que había juntado en los últimos meses.

Entre lágrimas, la bailarina grabó varias historias de Instagram donde contó que este domingo dejó su cartera apoyada en el carrito de compras mientras subía las bolsas a su auto, y que en esos segundos, alguien se llevó su billetera con una importante suma de dólares adentro. "Necesito que la persona que se llevó mi billetera por favor me la devuelva, porque tenía mi ahorros", aseguró.

“Por favor, necesito que la persona que ayer (domingo) se llevó mi billetera en el Jumbo de Escobar, me la devuelva”, pidió angustiada.

Además, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) aclaró que dentro de la billetera estaban los documentos de sus hijas, y que por eso tuvo que hacer la denuncia.

Le robaron los ahorros a @cinthifernandez si alguien vio algo o puede ayudarla. Comuníquense con @LosAngeles_ok pic.twitter.com/7FjqC9Yoqo — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 6, 2020

Según confesó la ex de Matías Defederico, dentro de su cartera llevaba una suma considerable de dólares, ya que necesitaba cambiarlos. "Los dólares fueron denunciados, así que no los van a poder usar. Les pido que por favor me lo devuelvan y me lo dejen acá, en el Jumbo. Yo les doy recompensa. Pero necesito ese dinero porque eran los ahorros que tenía con mucho esfuerzo. Por favor, ayúdenme”, dijo.

Luego, solicitó que si alguien encuentra su billetera, se lleven hasta la puerta del country Los Aromos de Escobar, donde vive, para poder recuperar las cosas que tenía adentro.

Además de esta compleja situación, en las últimas horas Ángel de Brito reveló que Fernández decidió renunciar al programa, ya que no está como panelista fija, y según ella, el trabajo así no le sirve. Por esto mismo, el propio De Brito aclaró que la bailarina tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera, y que en realidad su principal problema ahora es que su ex novio Martín Baclini no quiere volver con ella.

"Cinthia no puede aceptar que Baclini la haya dejado. Estuvieron juntos el 31 de diciembre y al otro día se encuentra con que él salió con otra chica", comentó el periodista, mientras que Lourdes Sánchez agregó que su compañera tiene una incertidumbre laboral terrible, porque en LAM no tiene un puesto fijo.