No pega una: el hombre que engañó a su mujer por TV y se convirtió en el hazmerreír de un país entero

Este fin de semana se produjo un curioso y divertido episodio en durante el partido que enfrentó al Barcelona Sporting Club de Ecuador contra el Delfín, donde un fanático que fue captado por las cámaras mientras le daba un beso a una mujer. Lo llamativo de esa imagen fue que cuando el hombre se dio cuenta de que estaba siendo filmado, se detuvo de inmediato y se notó su incomodidad, lo que hizo que muchos pensaran que se trataba de una infidelidad.

Como ha pasado en otras oportunidades, las imágenes se viralizaron rápidamente, hasta que un usuario de las redes sociales finalmente reveló que el joven filmado tenía pareja, y que el día del partido estaba con otra mujer.

En el video se puede notar que los protagonistas se besan ante una buena jugada del partido, pero que luego cuando se dan cuenta de que son filmados, se separan al punto tal en que fingen que incluso no se conocen.

“Esta noche no me esperen en la casa”. pic.twitter.com/D1Dcqg657P — Javier Mejía (@Perroacuadros) January 19, 2020

En medio del revuelo que se armó por la aparición de las comprometedoras imágenes, y luego de que la grabación fuera usada para hacer memes y cientos de bromas, apareció también recientemente una página de Facebook en la que se supone que el propio protagonista es quien escribe para excusarse.

“En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso”, sostuvo Deyvi Andrade Urgiles, y agregó que lo juzgan y lo critican, pero que nadie se pone en su lugar.

"¿Y si hubiera estado una mujer en mi lugar, ahí que hacían? Varios videos han circulado de mujeres infieles, pero no le hacen tanta burla como a mi. Ojalá no les toque estar en mi lugar", sostuvo, y añadió: "La mayoría de las personas que me atacan y me juzgan son mujeres, y uno que otro men haciéndose los puritanos, pero nadie acepta la realidad que son realmente ellas las que se nos insinúan y nosotros caemos fácilmente en sus redes por que el enemigo siempre nos quiere ver mal, gracias a mi Dios estoy arrepentido y estoy bien".

En esta cuenta, el joven también asegura que deberá empezar el psicólogo por los daños que le generaron, y además se deja ver como un católico acérrimo, ya que se hace llamar "hijo de Dios".

Aunque no está del todo claro si se trata del Facebook oficial de Urgiles, lo cierto es que ante cada publicación que sube, recibe muchos comentarios donde lo critican por mentiroso y machista. "No embarres a Dios en tus tonteras,, el que tiene a Dios en su vida lo demuestra, uno es infiel por decisión no por obligación", le respondió una usuaria, mientras que otra sumó: " Típica excusa del mujeriego infiel...son ellas...no mijo, ser infiel es una elección".

El hecho ocurrió en “La Noche Amarilla”, un tradicional partido donde figuras internacionales visten la camiseta de Barcelona de Ecuador. Entre los invitados estuvo el italiano Alessandro Del Piero, ídolo de la Juventus, y pese a todas las estrellas , Barcelona perdió 1 a 0 con el Delfín, por lo cual la noche fue verdaderamente letal para Deyvi Andrade Urgiles, convertido desde hace unos días en el hazmerreír de los ecuatorianos.